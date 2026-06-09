AKTUELNO

Društvo

Putevi Srbije: Završeno 90 odsto radova na prvoj deonici Severne obilaznice oko Kragujevca

Izvor: Telegaf, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Radovi na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca napreduju planiranom dinamikom i na prvoj deonici dugoj oko pet kilometara završeno je više od 90 odsto radova, objavilo je danas preduzeće Putevi Srbije.

Projekt se gradi u dve faze (deonice) i prva faza obuhvata radove od petlje Jovanovac do petlje Petrovac, a druga izgradnju trase od petlje Petrovac do Dragobraća.

Kako navode, intenzivno se izvode radovi i na drugoj fazi izgradnje, pre svega na mostu u naselju Petrovac. Nova brza saobraćajnica biće duga 22 kilometra i omogućiće bezbednije i efikasnije odvijanje saobraćaja brzinom do 100 kilometara na čas.

Projektom je predviđena izgradnja pet saobraćajnih petlji i 24 infrastrukturna objekta, među kojima su 14 mostova, pet nadvožnjaka i pet podvožnjaka.

Severna obilaznica, kako navodi preduzeće, predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za Kragujevac i region, a njenom izgradnjom biće rasterećen gradski saobraćaj i unapređena povezanost sa glavnim putnim pravcima.

Autor: S.M.

#Deonica

#Kragujevac

#Putevi Srbije

#Severna obilaznica

#izgradnja

POVEZANE VESTI

Društvo

Ministar Vesić obišao radove na asfaltiranju Severne obilaznice oko Kragujevca

Društvo

Radovi na gradnji Severne obilaznice oko Kragujevca napreduju iznad očekivanja

Društvo

Nova pravila na obilaznici oko Beograda: Od sutra naplata putarine za teška teretna vozila

Politika

ZAPOČETI RADOVI NA ŽELEZNIČKOJ OBILAZNICI OKO NIŠA! Vesić: Posao će biti završen u trećem kvartalu 2027. godine

Društvo

NAPLATA PUTARINE: Na delu Obilaznice oko Beograda od 1. aprila obavezni TAG uređaji za kamione

Politika

VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA OBILAZNICI Brza saobraćajnica koja će preporoditi Kragujevac! Obilaznica će biti gotova za dve i po godine