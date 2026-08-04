Život postaje lakši za 4 kineska znaka u ponedeljak, a tajna nije u sreći nego u jednoj stvari koju skidate sa liste

Ponedeljak, 3. avgust 2026, u kineskoj astrologiji nosi oznaku punog dana Zemljanog petla, a to nije dan za nova obećanja. Život postaje lakši za 4 kineska znaka baš zato što će nešto skinuti sa liste, a ne dodati.

Pun dan u mesecu Drvene ovce, u godini Vatrenog konja, daje snagu završecima. Petao voli red, Zemlja voli da se stvar privede kraju. Zato se ovaj ponedeljak najbolje ponaša prema onima koji reše jednu staru, dosadnu sitnicu koja im visi nad glavom mesecima.

Koza: jedna poruka koju odlažete od proleća

Kozi je novac poslednjih nedelja bio tanak, a povrh svega tu je i stvar koju je pozajmila prijatelju i nikad je nije dobila nazad. Znate onaj osećaj kad vam telefon u ruci odjednom bude teži nego inače. U ponedeljak ipak kucate tu poruku i tražite svoje. Odgovor stiže brzo i potpuno bezazleno, jer je čovek jednostavno zaboravio. Sve one noći kad ste zbog toga loše spavali odjednom deluju kao višak. Kozi se u ponedeljak rasplinjuje drama koju je sama sebi napravila, i to je najlakši dobitak dana.

Konj: prestanite sve da radite sami

Konj u svojoj godini juri kao da mu neko meri vreme, ali 3. avgusta konačno bira pametnije. Raspored je popunjen do popodneva i nema više mesta za guranje. Umesto da sve gura sam, Konj plaća, poziva, prebacuje. Neka neko drugi ode po stvari, neka ručak stigne spolja, neka prijatelj obavi ono što vi ne stižete. Posao se završava, a energija ostaje netaknuta, što je kod Konja retkost. Uveče ćete primetiti da niste iscrpljeni, iako ste uradili više nego prošle nedelje.

Zašto je pun dan u kineskoj astrologiji povoljan za završavanje?

Život postaje lakši za 4 kineska znaka, jer je pun dan jedan od dvanaest dnevnih oznaka u kineskom kalendaru. Označava punoću i dovršenje, pa se smatra povoljnim za privođenje stvari kraju, sređivanje i naplatu, a manje povoljnim za nagle početke.

Tigar: pozovite nekoga na večeru, bez plana

Tigar kad radi, radi kao da mu neko stoji nad glavom, i tada niko ne sme da mu prilazi. Ovog ponedeljka se dešava nešto neobično za njega. Šalje poruku prijatelju i dogovara večeru negde do kraja nedelje. Nije bitno gde, nije bitno šta se jede. Sama pomisao da ga posle svega čeka jedno normalno veče menja ceo tempo radnog dana. Tigru raspoloženje diže obećanje, ne sam događaj. Ako ste Tigar, nemojte to odlagati za septembar.

Petao: sto koji vam kvari dan, a ne primećujete ga

Petao je gospodar dana i njemu pripada najkonkretniji zadatak. Ono što muti energiju nije kolega niti šef, već gomila papira, tri šolje i kablovi na radnom stolu. U ponedeljak Petao briše, baca i sređuje, i to za manje od pola sata. Odmah posle toga glava radi bistrije, a posao ide brže nego pre podne. Petlu se u ponedeljak isplati fizičko čišćenje više nego bilo koji plan, jer njegov znak vlada danom i sve što uredi ostaje uredno duže nego inače.

Kako da ne propustite lakši dan

Suština nije u sreći, već u izboru jedne jedine stvari. Odaberite ono što vam najduže visi nad glavom i sklonite to sa spiska pre podneva, dok je energija Zemljanog petla najjača. Ostali znaci, od Pacova do Zmije, mogu isto tako da iskoriste ovaj dan, samo im neće ići ovako glatko. Život postaje lakši za 4 kineska znaka zato što će prvi put posle dugo vremena nešto zaista završiti.

Autor: D.B.