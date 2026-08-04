Vojnički trik za spavanje radi tek posle šest nedelja, a većina odustane treće noći zbog jedne sitnice sa licem

Šest nedelja. Toliko traje dok vojnički trik za spavanje stvarno počne da radi, a većina odustane posle treće noći i zaključi da ne vredi. Metoda je nastala u američkoj vojnoj avijaciji, među pilotima koji su morali da zaspu na betonu, uz buku motora, jer je odmor bio deo posla. Danas se prepričava kao brzi trik za dva minuta. Nije trik. To je vežba.

Zašto vojnički trik za spavanje pada već na drugom korakuNajveći problem nije disanje, problem je vilica. Ljudi savesno odrade duboke udahe, legnu ravno, zatvore oči i onda cele te dve minute stiskaju zube kao da čekaju rezultate analiza. Lice drži napetost o kojoj ne razmišljate. Čelo je skupljeno, jezik pritisnut uz nepce, obrve blago podignute. Dok je to tako, telo dobija poruku da je situacija i dalje aktivna.

Probajte ovako: pustite da vam se donja vilica malo razdvoji, taman toliko da zubi ne dodiruju jedni druge. Spustite jezik sa nepca, neka leži na dnu usta. Opustite prostor oko očiju, taj deo ljudi najviše zaboravljaju. Kad se lice zaista otpusti, osetićete blagu toplinu u obrazima. To je znak da ste pogodili.

Kako se tehnika za brzo uspavljivanje radi korak po korak

Sve počinje disanjem, sporim i ravnomernim, bez brojanja i bez komplikovanih šema. Tri do četiri duboka udaha spuštaju puls dovoljno da se mišići prestanu držati u pripravnosti. Zatim ide lice. Pa ramena, koja treba da padnu naniže, kao da vam ih neko nežno gura ka dušeku, a ruke da leže mrtve uz telo. Cilj je da osetite težinu, ne lakoću.

Poslednji deo je slika u glavi. Klasična verzija: ležite u čamcu na mirnoj vodi, iznad vas vedro plavo nebo, ništa se ne dešava. Ako vam mozak i dalje pravi spiskove obaveza, prebacite se na drugu scenu, viseća mreža u potpunom mraku. Kad misli krenu da beže, ponavljajte u sebi „opusti se, opusti se“ i vratite ih nazad.

Da li vojnički trik za spavanje zaista uspavljuje za dva minuta?

Da, ali tek posle otprilike šest nedelja svakodnevnog ponavljanja. Prvih nekoliko puta telo ne prepoznaje signal i vi ostajete budni. Dve minute su rezultat uvežbane navike, ne prve večeri.

Šta radite pogrešno pola sata pre nego što legnete

Tehnika ne može da poništi ono što ste radili prethodnih sat vremena. Telefon u mraku, poslednja poruka sa posla, kafa u devet uveče, sve to drži telo u pripravnosti dok vi pokušavate da mu naredite da se ugasi. Ostavite telefon van kreveta, makar na sto pored. Soba treba da bude hladnija nego što vam je prijatno dok ste obučeni.

Sasvim druga priča je hronična nesanica. Ako ne spavate mesecima, budite se u tri ujutru i ne možete nazad, ovo je pomoć a ne lek. Tu se ide kod lekara. Ova vežba pomaže kod glave koja neće da stane, ne kod poremećaja sna.

Vredi znati i da su vojnici ovo vežbali danju, u sedećem položaju, na stolici sa naslonom. Ako vam noću ne ide, probajte popodne, pet minuta, potpuno obučeni. Telo lakše uči kad nema pritisak da mora da zaspi.

A vi, gde vam se najviše zaglavi, kod vilice, kod ramena ili kod misli koje neće da ućute?

Autor: D.B.