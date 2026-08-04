Ova 4 znaka horoskopa očekuje izobilje svega u narednim danima: Ovaj datum u avgustu je ključan, spremite se za dobitak!

Za Ovnove, Rakove, Device i Ribe, 10. avgust označava početak perioda u kojem bi dugo očekivane prilike konačno mogle da se ostvare.

Početak druge polovine avgusta mogao bi da donese pozitivne promene na finansijskom i poslovnom planu za četiri horoskopska znaka.

Astrologija najavljuje prilike za dodatnu zaradu, rešavanje dugova i osećaj olakšanja koji će mnogima vratiti optimizam.

Ovan

Pred Ovnovima je važan poslovni razgovor ili poziv koji može otvoriti vrata većoj zaradi. Brza reakcija i spremnost da prihvate novu priliku mogli bi da im donesu značajan finansijski pomak.

Ipak, savet je da ne troše novac impulsivno, već da deo sačuvaju za naredni period.

Devica

Device bi mogle da dočekaju uplatu koju su dugo čekale ili nagradu za raniji trud. To će im omogućiti da lakše organizuju troškove i naprave planove za naredne mesece.

Iako će iskušenje da odmah potroše novac biti veliko, razumno raspolaganje doneće im najveću korist.

Rak

Rakovima stiže olakšanje na porodičnom i finansijskom planu. Moguće je zatvaranje dugovanja ili rešavanje problema koji je dugo izazivao stres.

Posle perioda neizvesnosti dolazi više mira i osećaj da konačno mogu da planiraju budućnost bez stalne brige oko novca.

Ribe

Ribe bi mogle da budu prijatno iznenađene novcem ili poslovnom prilikom koju nisu očekivale. Neočekivana uplata ili vraćanje starog duga popraviće njihovu finansijsku situaciju i dati im više sigurnosti.

Važno je da ne donose ishitrene odluke i da prvo obezbede sopstvenu stabilnost.



Autor: D.B.