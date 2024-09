On ima 200 kilograma i više od 2 METRA! Oženjen je 'Palčicom': Evo kako izgledaju njihovi intimni odnosi

Jedan od najneobičnijih parova na javnoj sceni svakako je Hafpor Tor Julijus Bjornson koji je glumio u seriji Igra prestola i njegova supruga Kelsi

Hafpor "Tor" Julijus Bjornson, svima poznatiji kao "Planina" iz "Igre prestola", visok je 206 centimetara, a njegova težina varira između 180 i 200 kilograma.

On redovno učestvuje u takmičenju za "Najsnažnijeg čoveka na Zemlji". I pomislil biste da je oženjen nekom ženom koja mu fizički parira, ali on je ljubav našao pred Kelsi Henson koja je visoka 157cm i teška svega 50 kilograma.

Što znači da je Kelsi od svog muža niža pola metra i lakša 130 kilograma.

Ovaj par je svoje razlike prihvatio sa humorom pa skoro svakodnevno izbacuju videe na kojima se vidi kolika je fizička razlika među njima.

"Nikada ne stajete zajedno u kadar... Problem niskih ljudi kada su sa visokim", napisala je ova 34-godišnjakinja svojevremeno na Instagramu.

To svakako nije jedini problem sa kojim se susreću zbog razlike u visini. Mnogi se pitaju i kako im polazi za rukom da se ljube ili kako izgledaju njihovi intimni odnosi. Supružnici su rešili da otkriju fanovima ove škakljive detalje.

"Kako se ljubite? Da li svaki put skočiš u njegov zagrljaj i obaviješ noge oko njegovog struka? Molim te, podeli sliku ove impresivne akcije", napisao je Kelsi jedan od njenih pratilaca na Instagramu.

"Ah, on se sagne, a ja se popnem na prste. Ili samo kažemo sebi "Batali to" i podigne me", priznala je ova omalena dama.

Podsetimo, slavni Islanđanin titanske građe upoznao je Kelsi pre nekoliko godina u jednom baru u kom je ona radila kao konobarica i odmah su se dopali jedno drugom. Bračne zavete razmenili su 2018, a imaju sinčića Stormura, dok Hapfor ima i ćerku Tereziju iz prethodne veze.

Supružnici su u novembru 2023. podelili tužne vesti, Kelsi je tada u 21. nedelji trudnoće na svet donela mrtvorođeno dete - devojčicu kojoj su dali ima Grejs.

Autor: Snežana Milovanov