AU KAKAV UŽAS! Nagovorio je ženu da čekaju sa odnosima do braka, a kada je shvatila zašto SVE JOJ JE BILO JASNO

Novopečena supruga, čiji je muž želeo da sačeka sa odnosima do braka, požalila se na Redditu da se oseća prevarenom nakon što je otkrila da on ima "mikro penis" tokom njihovog medenog meseca.

U objavi koju je podelila na Redditu, pod nazivom "Jesam li ja kreten?", 27-godišnja žena objasnila je da je njen 32-godišnji suprug odbijao njene pokušaje stupanja u intimne odnose i izvlačio se govoreći da je "staromodan".

Šest meseci nije znala šta krije njen suprug

Međutim, nakon što je otkrila da on ima abnormalno mali penis, potražila je savet na internetu jer se oseća krivom što je uzrujana zbog toga i što joj je on verovatno lagao o tome zašto želi čekati do braka sa intimnošću.

"Dakle, zabavljali smo se samo šest meseci. Bili smo vereni još šest i upravo smo se sad u subotu venčali. Doslovno sam se vratila sa medenog meseca pre nekoliko sati", započela je svoju ‘online ispovest‘.

Primetila je da njen suprug nije religiozan, ali je stalno tvrdio da je "staromodan" po tom pitanju i da želi da se čuva do braka.

"Nekoliko puta smo bili blizu toga da imamo se**, ali nikada nismo otišli tako daleko. Pokušavala sam, ali bi uvek prestao kada bi situacija "otišla predaleko‘", priznala je. Nakon što je otkrila da mu je penis dug ‘oko tri centimetra‘, htela je da zna da li ima pravo biti ljuta zbog toga.

Izgubila poverenje u njega

"Jesam li ja kreten što pišem sve ovo i ljuta sam zbog toga što sam čekala do prve bračne noći da bih saznala da on verovatno nije tako ‘staromodan‘ kao što tvrdi? Neću ga ismevati, iskreno ne znam ni kako da započnem tu temu sa njim", napisala je na Redditu.

"Iskreno, ponašala sam se kao da se ništa neobično nije desilo i otišla sam sa njim u grad, ali... Ne znam. Nekako se osećam slagano. Kao da je sve poluistina... Ili mi je nešto namerno prećutao. Ovo je u najmanju ruku bilo neočekivano", zaključila je.

Mnogi su joj u komentarima poručili da se ovde radi o većem problemu od veličine penisa njenog novopečenog supruga.

"Zašto si se udala za njega posle šest meseci?"

"Ovo je ozbiljno pitanje poverenja", napisala je jedna korisnica Reddita. "Ovdje nije sporna veličina, već činjenica da pod broj 1, nije joj verovao dovoljno da bi joj rekao, i pod broj 2, sada mu ne može verovati da opet neće biti neiskren prema njoj", glasio je drugi komentar.

"Vov... I ovo vam je, deco, razlog zašto se ne čeka do braka sa se**om", komentarisao je treći.

Jedna osoba joj je poručila da je pogrešila što se odlučila udati za njega nakon samo šest meseci. "U ovom trenutku, mislim da je pred tobom još puno iznenađenja. Veži se, jer si se upravo udala za stranca", poručila joj je.

Autor: Snežana Milovanov