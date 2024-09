3 znaka da vam se bivši partner neće vratiti i da treba da nastavite svoj život dalje

Raskid nikada nije lak, bilo koja strana da prekida odnos. Ponekad je teško znati da li postoji neka šansa za pomirenje, koje se kod nekih parova događa.

Ako je partner raskinuo, a vi i dalje gajite emocije prema njemu i potajno se nadate da će se pomirenje desiti u nekom trenutku, nemojte se zavaravati. Ovo su znaci koji vam govore da do toga neće doći.

1. Blokiranje kontakta

Ako ste se pri raskidanju dogovorili da ne želite više nikakav kontakt, i dalje se nije desila ta famozna poruka ili poziv, onda znajte da je on stvarno za to i da će istrajati u tome, piše "Pinkvilla". Ovo je ujedno i pokazatelj da je bivši partner krenuo dalje jer vam ne piše i ne zna šta vam se dešava u životu. Pritom, ako vas je blokirao na društvenim mrežama, očigledan je znak da od pomirenja nema ništa.

2. Uklonili su sve što ih vezuje za vas

Bilo da su to fotografije ili neke lične stvari (što možda ne možete da znate da li se otarasio), znak je da pokušava da vas preboli i da ne želi pomirenje. Ukoliko imate zajedničke prijatelje, možete se kod njih raspitati da li se možda "oslobodio" nekih vaših stvari. Znak je da su se distancirali od vas i veze sa vama i da su krenuli dalje.

3. Postižu lični rast

Možda "priča po kuloarima" o partnerovim dostignućima i napretkom dođe do vaših ušiju, pa ako se to dogodi, znajte da je to očigledan znak da ne želi pomirenje - jer mu dobro ide bez vas. To može biti neki hobi, napredovanje u karijeri ili poboljšanje opšteg blagostanja, partner je fokusiran na sopstveno putovanje bez osvrtanja u prošlost.

Autor: Zorica Lazarević