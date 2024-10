Megan Markl će neizbežno ostaviti princa Harija? Nižu se nagađanja o rastanku, a evo šta je tačno bio povod

Ekspert za britansku kraljevsku porodicu kaže da postoji jedan jasan znak da će vojvotkinja ostaviti i princa Harija

Kraljevski istoričar i stručnjak Hugo Vikers (72) veruje da će doći vreme kada će Megan Markl pomisliti da joj princ Hari više nije potreban i "neizbežno" će i okončati njihov brak. Vremešni ekspert tvrdi da je to zato što se „ljudi obično ponašaju u skladu sa svojim karakterom“, a on podseća da vojvotkinja već ima obrazac ponašanja da prekida veza sa svojim najmilijima.

Vikers se osvrnuo na istoriju Meganinih veze, koje podrazumevaju isključivanje oca, prvog muža i najboljeg prijatelja iz svog života, kao i napuštanje kraljevske porodice.

Vojvotkinja od Saseksa (43) se do sada odvojila od brojnih ljudi u svom životu, uključujući svoju porodicu, kraljevske rođake i najbolju prijateljicu Džesiku Malruni. Navodno je trenutno i u napetim odnosima sa svojom drugaricom, teniskom megazvezdom Serenom Vilijams kao i sa TV voditeljkom Sofi Trudo.

- Dakle, ko će biti sledeći za izbor? Mislim da je neizbežno, verovatno princ Hari. Doći će vreme kada će ona pomisliti da joj on nije potreban - izjavio je kraljevski stručnjak.

On veruje da će Hari jednog dana biti predstavljen kao osoba koja je "pogrešna" za nju, i da će Megan tvrditi da se "ponaša kao i svi drugi". Vikers nije uveren da su "Meganini projekti" učinili bilo šta "dobro za Harija" i veruje da je princ daleko uspešniji da je uključen u inicijative koje su mu bliske srcu, poput "Invictus Games".

Biograf kaže da je Hari "dopustio" sebi da postane "žrtva" u vezi sa Megan i da je sada "zažalio zbog svega". On veruje da se Harijev intervju sa Oprom, Netfliks emisija i memoari "Spare" (Rezerva) "ne bi ni desili“ bez Megan, ali takođe ne može da negira da je i Hari bio saučesnik u tome.

- Moj utisak je da je ona otkrila da mu je sada neprijatno zbog određenih stvari, i na neki način je to iskoristila i hranila se time do te mere da je on definitivno otišao svojevoljno - ističe Vikers.

Ova tumačenja stručnjaka javljaju se u vreme kada su Hari i Megan intezivirali niz solo pojavljivanja u javnosti, jedno bez drugog. Prošlog meseca, Hari je sam obišao svet, posećujući Njujork, London i južnu Afriku kako bi promovisao dobrotvorne projekte, dok je u međuvremenu Megan je prošetala crvenim tepihom bez muža i upoznala mlade devojke kako bi obeležila Međunarodni dan devojaka.

Izvor blizak paru objasnio je da je razlog za njihova pojedinačna pojavljivanja zapravo deo njihove dogovorene taktike.

- Jasno je da se pristup dvostrukom koloseku razvija - objasnio je jedan prijatelj za časopis "People", dok je drugi dodao: Vojvoda i vojvotkinja su sada napredovali kao pojedinci - ne samo kao par. Izgleda da je vojvoda fokusiran na svoj pokroviteljski rad, a vojvotkinja se fokusirala na svoj preduzetnički put. Fokus na preduzetništvo će biti više vojvotkinjin prioritet, dok će vojvoda nastaviti da se zalaže za svoje neprofitno pokroviteljstvo.

Autor: Snežana Milovanov