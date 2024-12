Ona će u februaru spavati sa 1000 muškaraca za 24 sata: Postaviće novi rekord, doktor upozorava na posledice

Novi svetski rekord biće postavljen u februaru, a Lili Filips (23) će uraditi nešto što dosad baš niko nije. Ona, naime, planira da spava sa 1.000 muškaraca za 24 sata! To znači da će svaki njen intimni odnos trajati tačno 1,44 minuta.

- Počela sam da vežbam. Prošle nedelje sam bila intimna sa 101 muškarcem za 10 sati. Bilo je to samo zagrevanje jer ću u februaru biti prva osoba koja će dostići četiri cifre. Da, imaću odnose sa 1.000 momaka za 24 sata - najavila je ona na "X" mreži.

- Želim da znate kakav je osećaj posle toliko muškaraca. Osećam se kao da me je udario autobus. Tako sam nervozna - priznala je ona.

Nakon njene najave oglasili su se zabrinuti lekari koji su objasnili kakav uticaj na telo ima toliki broj intimnih odnosa. Doktor Zek Tarner, lekar iz Sidneja, inače specijalista za preventivno zdravlje, upozorio je da ovakva ekstremna aktivnost može veoma loše da utiče na njen organizam.

OnlyFans creator Lily Phillips says,

"I'm going to be the first ever person to be with a 1000 men all in 24 hours!!"#LilyPhillips #LillianPhillips pic.twitter.com/Xn1Mye2p3b