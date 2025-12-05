Glumite da je sve u redu, a bol u grudima razara: Ovo je 10 jasnih signala da još niste preboleli raskid

Kada se veza završi, svi očekuju da se brzo pribereš, digneš glavu i nastaviš dalje. Ali stvarnost je često potpuno drugačija. I dok se pred drugima smeješ i uveravaš ih da si “skroz okej”, postoje znakovi koji jasno govore da tvoje srce još uvek nije pušteno na slobodu.

U nastavku ti donosimo 10 najčešćih signala da i dalje patiš za bivšim partnerom, čak i ako to vešto skrivaš od celog sveta.

1. Gledaš stare slike vas dvoje

Kad god se osetiš usamljeno, na žurki, u prevozu ili kod kuće, otvaraš galeriju i prelistavaš vaše zajedničke fotografije. U trenutku te obuzme nostalgija, a ono što si mislio/mislila da je prošlost, ponovo živo zaboli.

2. Izbegavaš druženja gde biste mogli slučajno da se sretnete

Ne izlaziš, ne ideš na mesta gde biste mogli da se mimoiđete. Duboko u sebi znaš da još uvek nisi spreman/spremna za susret, koliko god se pretvarao/la da ti je svejedno.

3. Lažeš da si dobro kad te pitaju

Na pitanje “Kako si?”, uvek odgovoriš sa “Super, sve je okej.” A zapravo nije. Ne želiš da drugi vide koliko te i dalje boli, niti da ti dele savete o novim ljubavima, jer za novu ljubav trenutno nemaš mesta.

4. Slušaš plejlistu koju ti je bivši napravio

Ležiš, zatvaraš oči i puštaš pesme koje ste slušali zajedno. Muzika u trenu vrati sve uspomene, vožnje kolima, zajednička jutra, trenutke smeha… i onda te samo još jače zaboli.

5. Stalno proveravaš partnerov profil na mrežama

Nije obrisan. Nije blokiran. I dalje ti je važno šta radi, gde je i s kim se druži. Taj tihi kontakt ti daje osećaj da niste potpuno nestali jedno iz života drugog.

6. Imaš impuls da pozoveš usred noći

Ponekad ti srce kaže da okreneš broj, ali te razum zaustavi u poslednjem trenutku. Znaš da bi to samo pogoršalo stvari, ali impuls ostaje i vraća se iznova.

7. Nepoverljiv si prema svima

Ubeđen/a si da će svaka nova osoba jednog dana otići. Zato teško puštaš bilo koga blizu. Srce se jednom slomilo i sada ga čuvaš kao da je od stakla.

8. Zaboli te kada čuješ da je u novoj vezi

Bilo da ti je prikazalo na feedu ili si čuo preko prijatelja – onaj prvi ubod ljubomore preseče kao nož. Pitaš se kako je tako lako nastavio/la dalje… dok ti još krpiš sebe.

9. Previše jedeš ili imaš druge impulsivne navike

Hrana ti je uteha, a grickalice, slatkiši ili kasni obroci postali su svakodnevica. Nije stvar u gladi, već u pokušaju da zagradiš tugu nečim što kratko prija.

10. Plačeš na tužne filmove više nego inače

Nije film taj koji te slomi, već činjenica da te podseća na ono što si imao/la. U svakoj priči pronalaziš sebe i ponavljaš gledanje sve dok ne osetiš da bar malo lakše dišeš.

Ako se prepoznajete u ovim situacijama, znajte da niste jedini. Srce ne prati naš razum, i svako ima svoj tempo lečenja. Važno je da budete nežani prema sebi, da dozvolite emocijama da prođu i da verujete da ćete jednog dana ipak moći iskreno da kažete: “Sada sam stvarno dobro,” piše Your Tango.

Autor: Jovana Nerić