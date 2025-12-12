Počinje sezona raskida: Zašto najviše veza propada baš na ove dane?

Stručnjaci upozoravaju da je početak decembra idealan trenutak za raskid nesrećne veze, jer omogućava obema partnerima da se emocionalno pripreme pre nego što nastupi društveni pritisak praznika.

Čekanje do kraja decembra može učiniti raskid haotičnim i emotivno bolnim. Sledeći veliki talas raskida najčešće se beleži između 3. i 7. januara, kada ljudi pokušavaju da započnu novu godinu oslobođeni odnosa koji im ne donose sreću.

Period otkrivanja neverstava je aktuelan tokom praznika, najčešće zbog misterioznih poklona

Iako se praznici često povezuju sa romantikom, istraživači primećuju da je ovo i jedan od najizraženijih perioda za otkrivanje nevere.

Produženi „izlasci u kupovinu poklona“, skrivene kutije i luksuzni predmeti bez jasnog primaoca, kao i nagle promene u prisutnosti, mogu biti znaci da partner skriva aferu. Praznični ritam i izgovori koje pruža sezona često olakšavaju ovakvo ponašanje, zbog čega mnogi odnosi tada dolaze pod veliki stres.

Psihološki faktori i taktike za očuvanje veze tokom ovog perioda

Studije pokazuju da muškarci češće podležu iskušenju neverstva tokom stresnih perioda, uključujući prazničnu sezonu.

Ipak, postoje taktike kojima parovi pokušavaju da očuvaju vezu: ulaganje u kvalitet veze, proaktivno izbegavanje potencijalnih iskušenja i fokusiranje na negativne strane privlačnih osoba. Iako ove strategije mogu smanjiti flertovanje, nijedna ne garantuje potpuni uticaj na prevenciju nevere ili trajanje veze.



Autor: Jovana Nerić