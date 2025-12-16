Svadba zbog koje svi plaču: Mlada smislila način da je do oltara doprati otac koji je preminuo

Gest jedne mlade je oduševio internet, kada je do oltara dopratio preminuli otac.

Nakon iznenadne smrti svog oca pre tri godine, mlada je pronašla je poseban način da je on ipak prati do oltara. U snimku koji je nedavno podelila na TikToku, mlada Lizi je otkrila emotivne trenutke sa svog venčanja, posvećenog uspomeni na njenog pokojnog oca Rona. Porodica i prijatelji nisu mogli da sakriju suze dok je izgovarala sudbonosno „da“ svom mužu Metjuu Valvardiju, okružena detaljima koji su podsećali na „beskrajnu ljubav i neraskidivu vezu oca i ćerke“.

Na početku videa koji ima 4,5 miliona pregleda na TikToku, mlada objašnjava da nije želela da je iko drugi isprati do oltara na venčanju. Potom je otkrila kako je to ipak simbolično učinio njen otac, koristila je njegovu ružičastu košulju da preobuje svoje venčane cipele. „Tako je ipak bio uz mene“, napisala je, dok se na snimku vidi kako sama korača ka oltaru, sa suzama u očima, ali osmehom punim snage.

„Znala sam da želim da bude veliki deo tog dana i da ne želim da se sklanjam od njegove prisutnosti“, rekla je Lizi. „Iako sam znala da će biti emotivno, nisam mogla da zamislim da ga ne uključim na svaki način na koji mogu.“

Dok je koračala ka mladoženji, u pozadini se puštala kombinacija muzike iz filma „Interstellar“ i stari glasovni zapis koji joj je otac ostavio. „Ćao, Lizi, tata ovde. Volim te i nedostaješ mi, dušo“, čuje se na snimku. „Nadam se da ćete ti i Met imati divan dan. Mnogo vas volim! To je moja priča i držim je se. Blagosloven sam. Volim te.“

Na venčanju je za njenog oca bila rezervisana i posebna stolica sa pesmom koja je dirnula sve prisutne: „Došao je tvoj veliki dan, voleo bih da sam blizu. Biću tu u duhu, uz vas dvoje. Sačuvaj mi mesto, udobnu stolicu, možda me ne vidiš, ali ja sam tu.“

Lizi je dodala da je njen otac bio sa „tatinom ćerkom do kraja“. Ron se godinama borio sa problemima sa srcem, ali je redovno šetao po Vašingtonu kako bi ostao zdrav. Činilo se da mu je bolje, ali ga je iznenada pogodio srčani udar.

Kako prenosi "People", Tokom cele ceremonije, Lizi i Metju su odavali počast Ronu, u mladoženjinom govoru, na koktel karti, pa čak i u motivima na pozivnicama. Dnevna proslava održana narednog dana upriličena je baš na dan koji bi bio 29. godišnjica braka Lizininih roditelja.

„Iako ga nismo videli, znali smo da je tu“, napisala je Lizi na kraju svog TikTok videa, uz poruku: „Volim te, tata.“

Autor: S.M.