Šta je muškarcima BITNIJE OD SE*SA?

Verujte - postoji i takva stvar!

Iako postoji stereotip, koji je teško ukloniti, da je svim muškarcima samo jedno u glavi kada su žene u pitanju, jedan terapeut je dokazao suprotno.

Muškarcima ipak nije samo do se*sa (iako u nekim situacijama ne razmišljaju kako treba) i može se reći da su i oni vrlo emotivni, samo što neće to otvoreno da priznaju ili pokažu.

Verovatno ćete se iznenaditi kada ovo pročitate, ali muškarcima su od se*sa bitniji nežni dodiri, puni emocija. Nebitno da li mu nešto govorite, šapućete, ćutite, gledate ga ili žmurite - uživaju u blagim dodirima i maženju, jer ih to opušta i daje im do znanja da su prihvaćeni, kao i da se osećate sigurno kada ste sa njim. Na ovaj način mu jednostavno pokazujete da ga zaista volite i da će uvek imati podršku sa vaše strane. I kako onda da ovako nešto bude bitnije od se*sa?!

Tako da sledeći put znate, milujte ga po licu i gledajte ga zaljubljeno, a njemu će srce biti puno, iako vam možda neće pokazati zbog čuvene "alfa - mužjak" fasade koju većina muškaraca ima.

Autor: S.M.

#Ljubav

#Muškarac

#Seks

#odnos

#žene

