Žene više ne pristaju na bolje išta nego ništa: Mir je postao važniji od loše veze!

Nekada su trpele jer su morale. Danas odlaze jer mogu – i jer znaju da vrednost partnera nema veze sa statusom, već sa karakterom.

Generacijama unazad brak je za mnoge žene bio pitanje opstanka, a ne izbora. Kada nisu imale pravo na sopstvenu imovinu, finansijsku nezavisnost ili društvenu zaštitu, loš partner je često bio sigurnija opcija od samoće. Tolerisalo se neverstvo, emocionalno zanemarivanje, pa i nasilje – jer alternativa nije postojala. Društveni okvir je jasno poručivao: brak po svaku cenu. Cena je, međutim, bila previsoka.

Danas je slika drugačija. Žene su obrazovanije, finansijski stabilnije i svesnije sopstvene vrednosti. Mogućnost da same zarađuju i odlučuju promenila je dinamiku izbora. Partner više nije ekonomska nužnost, već emotivna i životna odluka. A kada izbor postoji, kriterijumi rastu. Više nije dovoljno da neko želi brak – pitanje je da li ume da poštuje, da komunicira, da deli odgovornost i da bude oslonac kada je teško.

Zato sve češće čujemo da žene biraju mir. Ne spektakl, ne dramu, ne toksičnu strast koja troši nerve. Mir podrazumeva stabilnost, doslednost i emocionalnu sigurnost. To ne znači da su standardi nerealni – naprotiv. Oni su postali racionalniji. Umesto da se biraju partneri zbog statusa, pritiska okoline ili straha od samoće, fokus je na ljudskim kvalitetima: empatiji, integritetu, sposobnosti da preuzme odgovornost za sopstvene postupke.

Istovremeno, društvo još uvek šalje podeljene poruke. S jedne strane slavi se nezavisna žena, a s druge se i dalje postavlja pitanje zašto je sama. Ipak, razlika je u tome što taj pritisak više nema istu težinu. Samoća se ne doživljava kao poraz, već kao prostor za lični mir i razvoj. Mnoge žene radije biraju stabilan život bez partnera nego iscrpljujući odnos koji ih svakodnevno dovodi u pitanje.

Ova promena je rezultat dugog istorijskog puta ka ravnopravnosti. Kada žena danas kaže da joj je mir važniji od veze, to nije odustajanje od ljubavi – već odbijanje da ljubav plati sopstvenim dostojanstvom. Partnerstvo je postalo izbor dve kompletne osobe, a ne aranžman iz nužde. I upravo u toj slobodi izbora leži najveća promena.

Autor: S.Paunović