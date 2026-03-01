Ako muškarac ima ovu osobinu, bežite od njega – i u krevetu je loš!

Ako muškarac ima ovu osobinu najbolje je da bežite. Istraživači su otkrili vezu između narcisoidnosti i seksualnosti.

Istraživači su ispitali više od hiljadu odraslih muškaraca o njihovim seksualnim životima. Ako muškarac ima ovu osobinu sigurno se nećete usrećiti u krevetu s njim.

Veća je verovatnoća da će narcisoidne osobe imati neprijatne scene i u spavaćoj sobi. Bar tako tvrdi novo istraživanje. Istraživači su ispitali više od hiljadu odraslih muškaraca o njihovim seksualnim životima i njihovom nivou ‘seksualnog narcizma‘.

Koje su karakteristike seksualnog narcizma?

Seksualni narcizam imaju osobe koje imaju naduvan i nerealan pogled na sopstvenu seksualnost i često žele da ugode samo sebi tokom seksa. Ako muškarac ima ovu osobinu najbolje je da ga izbegnete.

Istraživači su otkrili da su sklonost prema preuranjenoj ejakulaciji i poteškoće u postizanju orgazma povezane sa seksualnim narcizmom. Muškarci koji imaju ovo stanje (ili poremećaj) jako su vođeni postizanjem sopstvenog zadovoljstva. A znatno više brinu o svom orgazmu nego orgazmu svoje partnerke.

Studiju su radili istraživači sa Univerziteta Valparaiso u Indiani i Univerziteta Eötvös Loránd u Budimpešti, pišu Vijesti.

„Različite crte ličnosti i poremećaji (kao što je narcizam) povezane su sa seksualnim reakcijama i zadovoljstvom“, rekao je autor studije profesor Dejvid L. Roland sa Univerziteta Valparaiso za Daily Mail.

Profesor ističe da je njihovo istraživanje potvrdilo rezultate ranije raženih studija da narcizam ima negativan uticaj na seksualno zadovoljstvo, ali nova studija je dala i novu perspektivu o tome kako ova crta ličnosti takođe može uticati na muškarčevu seksualnu reakciju tokom partnerskog seksa.

Šta je indeks seksualnog narcizma?

Studija je objavljena u časopisu Sexual and Relationship Therapy. U njoj je učestvovalo 1297 muškaraca, starih od 18 do 85 godina, a za studiju su popunjavali online upitnik.

Upitnik je sadržao i pitanja o medicinskim stanjima, seksualnim disfunkcijama i seksualnima vezama tokom prethodne dve godine. Isto tako, ispitanici su ispunili Harlbertov indeks seksualnog narcizma, gde su morali da ocene u kojoj se meri slažu s određenim izjavama.

Oni s visokim stepenom seksualnog narcizma su se snažno slagali s izjavama.

„Tokom seksa, ja volim da budem glavni“,

„Verujem da imam poseban način vođenja ljubavi“,

„Emocionalna bliskost može lako stati na put seksualnom užitku“ i

„Zadovoljiti sebe tokom seksa je najvažnije“.

Istraživači su otkrili da je verovatnije da muškarci s visokim stepenom narcizma imaju seksualne partnere, češće se seksaju i masturbiraju i više su zainteresovani za seks. Ali, zanimljivo je da su, isto tako, bili manje zadovoljni seksom i vezom, a verovatnije je da su više voleli masturbaciju nego seks.

Narcisoidni muškarci takođe su više seksualizovali ljude i situacije. Imali su i veću ‘autoerotsku orijentaciju‘. To je dobijanje seksualnog zadovoljstva kroz stimulaciju sopstvenog tela. Isto tako, tokom seksa najvažnije im je nihovo seksualno zadovoljstvo, i to u obliku orgazma, a ne iz intimne interakcije s partnerom.

„Takođe su skloniji brzoj ejakulaciji i poteškoćama u postizanju orgazma“, naveli su autori studije, a prenose Vijesti.

S obzirom na to da im je jedini cilj da postignu svoje seksualno zadovoljstvo, jasno je zašto je moguća preuranjena ejakulacija. Teže je objasniti kako je seksualni narcizam povezan s poteškoćama u postizanju orgazma. Budući da se ljudi sa seksualnim narcizmom prvenstveno fokusiraju na ono što žele, moguće je da to nije uvek dovoljno za postizanje vrhunca.

Uzroci i posledice

Istraživači naglašavaju da nisu mogli da razlikuju korelaciju od uzročnosti.

„Ovo je korelacijsko istraživanje, zato treba biti oprezan u donošenju uzročnih zaključaka. Narcisoidnost je uzrok smanjenog seksualnog zadovoljstva i zadovoljstva u vezi ili problema sa seksualnom odgovorom tokom partnerskog seksa. Jer i drugi faktori, koji nisu bili deo naše studije, mogu biti odgovorni za ove ishode“, zaključio je Roland.

