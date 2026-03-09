Da li nam je ravnopravnost nam je više uzela nego dala? Istina o privilegijama koje zaboravljamo!

Pre nego što poželimo povratak tradicionalnom, vredi se setiti šta je sve izboreno zahvaljujući feminizmu.

Sve češće se može čuti kako pojedine žene govore da im je ravnopravnost donela više obaveza nego koristi, pa maštaju o povratku „starim vrednostima“. Paradoks je u tome što upravo tu misao danas mogu javno da izgovore – zahvaljujući pravima koja su izborena kroz feminističke pokrete. Bez borbe za ženska prava, pitanje je da li bi imale slobodu govora, pravo na javno mišljenje ili mogućnost da same oblikuju sopstveni stav.

Zahvaljujući idejama i pokretima koje simbolizuje feminizam, žene su dobile pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na posedovanje imovine, na sopstveni bankovni račun, na zapošljavanje bez dozvole muža ili oca. Dobijeno je pravo na izbor partnera, pravo na razvod, pravo na starateljstvo, pravo na nasleđivanje, pravo na političko učešće, pravo na zdravstvenu zaštitu po sopstvenoj odluci. Sve ono što danas deluje kao minimum – nekada je bilo nezamislivo.

Tradicionalni model koji se romantizuje često podrazumevao je ekonomsku zavisnost i društveni muk. Žena bez sopstvenih prihoda i bez formalnog obrazovanja nije imala mnogo prostora za izbor. Ako brak nije bio srećan, izlaz je bio gotovo nemoguć. Ako je ambicija postojala, retko je imala gde da se ostvari. Sloboda da biramo karijeru, da putujemo same, da odlučujemo da li ćemo i kada imati decu – sve su to tekovine savremenog društva.

Naravno, ravnopravnost nije savršena i ne znači da su svi problemi nestali. Ona često znači i dvostruku odgovornost – balans između posla i porodice, očekivanja sa svih strana. Ali izbor je suština. Razlika je ogromna između „moram“ i „biram“. Feminizam nije oduzeo ženstvenost, niti je zabranio tradicionalne uloge – dao je mogućnost da ih žena sama izabere.

Zato je važno razumeti: sloboda da poželimo tradicionalan život jeste proizvod ravnopravnosti. Bez nje, ne bismo imale luksuz izbora – niti prostor da o tome javno govorimo. I upravo u toj mogućnosti izbora leži najveća vrednost svega za štasu se naše pretkinje izborile.

Autor: S.Paunović