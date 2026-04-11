Ljubavni horoskop do 18. aprila: Rakovi treba da donesu važnu odluku, a ONI izlaze na sastanak

Mars je u Ovnu, a Venera u Biku, tako da muškarci ulažu više inicijative da osvoje žene. Pripadnice lepšeg pola zbog Venere u Biku teže garancijama u ljubavi. Saznajte šta vam zvezde poručuju u narednoj nedelji.

OVAN

Vi zračite snažnom strašću i inicijativom zahvaljujući Marsu u vašem znaku. Venera u Biku vas ipak uči da usporite i da ne jurite samo strast već i stabilnost. Možete započeti nešto vrlo uzbudljivo, ali samo ako pokažete i strpljenje.

BIK

Sa Venerom u svom znaku postajete magnet za ljubav, nežnost i pažnju drugih. Mars u Ovnu donosi unutrašnju tenziju i skrivene želje koje tek čekaju da izađu na površinu. Vi ćete želeti sigurnost, ali i iznenadne iskre koje vas mogu potpuno uzdrmati.

BLIZANCI

Osećate pojačanu potrebu za flertom i komunikacijom, jer mars u Ovnu aktivira vaše društvene kontakte. Venera u Biku vas ipak usmerava ka dubljim i stabilnijim odnosima. Iz prijateljstva može nastati nešto mnogo ozbiljnije.

RAK

Pod pritiskom ste da donesete važne odluke u ljubavi jer Mars u Ovnu pokreće vašu potrebu za akcijom. Venera u Biku vam donosi podršku kroz prijatelje i stabilne odnose. Probajte da izbegavate konflikte na sve načine.

LAV

Dobijate nalet strasti i želju za avanturom zahvaljujući Marsu u Ovnu. Venera u Biku vas usmerava na ozbiljne odnose i stabilne partnere. Balansiraćete između slobode i potrebe da se skrasite.

DEVICA

Ulazite u intenzivniji emotivni period gde Mars u Ovnu budi jake emocije. Ulazite u vezu koja može da postane dublja ako se prepustite emocijama. Venera u Biku je odlična za zajednička putovanja.

VAGA

Fokus na partnerske odnose je snažan jer Mars u Ovnu aktivira vaše polje ljubavi. Venera u Biku donosi duboke emocije i potrebu za bliskošću. Moguć je važan preokret ili sudbinski susret. Vage koje su u braku treba da izbegavaju konflikte.

ŠKORPIJA

Spremni ste da unesete strast i akciju u svakodnevni ljubavni život zahvaljujući Marsu u Ovnu. Venera u Biku vas tera da tražite stabilnost i sigurnost kroz partnera. Balans između kontrole i prepuštanja biće ključan.

STRELAC

Uživanje u flertu, zabavi i strasti dolazi sa Marsom u Ovnu. Venera u Biku vas podseća da je važna i stabilnost. Slobodne Strelčeve očekuje flert preko poslovnih kontakata. Bikovi će vam biti privlačni.

JARAC

Osećate tenziju između poslovnog i privatnog života zbog uticaja Marsa u Ovnu. Venera u Biku vam donosi lepe trenutke, romantiku i nežnost. Nemojte da dozvolite da porodica previše utiče na vaš izbor emotivnog partnera.

VODOLIJA

Pojačana komunikacija i hrabrost da kažete šta želite dolazi sa Marsom u Ovnu. Venera u Biku donosi vam potrebu za sigurnošću i emotivnim mirom. Pojačana komunikacija donosi vam dinamičan period u kojem ćete biti više raspoloženi.

RIBE

Fokus je na vrednosti i samopouzdanje u ljubavi vam dolazi kroz Marsa u Ovnu. Venera u Biku donosi vam lepe reči, pažnju i nežnost kroz poruka. Očekuje vas poziv na ljubavni sastanak i obavezno to treba da prihvatite.

Autor: Marija Radić