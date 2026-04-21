Venera ulazi u Blizance i pravi haos: Flert raste, bivši se vraćaju, a evo ko ulazi u zabranjenu priču

Igra rečima postaje predigra kada romantična Venera 24. aprila uđe u pričljivog Blizanca. Kako prijatelji postaju ljubavnici i obrnuto, možda će vam biti potreban novi sistem za definisanje odnosa sa ljudima u vašem životu. Evo vašeg horoskopa za Veneru u Blizancima tokom tranzita do 18. maja.

Venera u Blizancima 2026: od 24. aprila do 18. maja

Ne suzdržavajte se od duhovitih opaski, kasnonoćnih poruka ili nestašnih emoji sličica voća. Intelektualni flert je pravi afrodizijak dok Venera prelazi u duhovite Blizance na nekoliko nedelja, počev od 24. aprila.

Parovi mogu ponovo rasplamsati strasti kroz razgovore u krevetu koji idu dublje ili slobodnije nego inače. Slobodni bi mogli uhvatiti sebe kako balansiraju između više simpatija ili kako ih privlači neko potpuno van njihovog uobičajenog tipa.

Ipak, budite oprezni. Uz promenljivu energiju Blizanaca lako je pomešati signale ili izgubiti iz vida sopstvene namere. Neka sve bude lagano, razigrano i eksperimentalno. Pridružite se kvizu, probajte neobičan hobi zajedno ili pokrenite podkast sa partnerom. Venera u Blizancima podseća da ljubav cveta kroz radoznalost i zabavu.

Značenje Venere u Blizancima

Venera je planeta ljubavi, lepote, odnosa i zadovoljstva, dok su Blizanci znak komunikacije, informacija i radoznalosti. Kada je Venera u Blizancima, zaljubljivanje u nečiji intelekt jednako je važno kao i fizička privlačnost.

Pametni razgovori i intrigantne poruke mogu ubrzati puls, ali pazite da ne ostanete samo na površnom flertu. Tokom ovog intelektualnog perioda, od 24. aprila do 18. maja, duboke i misaone razmene mogu biti podjednako prijatne kao i seks, ako ne i više.

Venera u komunikativnim Blizancima unosi živost u razgovore. Možda ćete poželeti da pomerite granice ili osporite zastarele norme koje vam više ne odgovaraju. Sa Venerom u ovom radoznalom znaku, želja za istraživanjem novog postaje neodoljiva. Ipak, pripazite na pomešane signale jer su oni gotovo neizbežni tokom ovog dvosmislenog tranzita.

Razumevanje Venere u Blizancima u odnosima i ljubavnim izazovima

Venera u Blizancima može nas učiniti neodlučnim u ljubavi, jer je ovaj znak poznat po svojoj promenljivosti i potrebi za raznovrsnošću. To što možete izvući korist iz dvostrukih igara ne znači da neće biti posledica.

Nejasne granice će neminovno zakomplikovati stvari, posebno ako jedna osoba misli da je reč o neobaveznoj vezi, dok druga u sebi viče da su konačno par. Ipak, ako uspete da se uskladite oko statusa odnosa, pred vama je lično buđenje u obliku koji vam najviše odgovara.

Ako ste u vezi, unesite više igre u zajedničko vreme. Klasičan savet da imate redovne izlaske može učiniti čuda, uz naizmenično planiranje i iznenađenja. Birajte aktivnosti koje podstiču razgovor, jer je intelektualni flert sada posebno privlačan. Još jedan način da rasplamsate strasti jeste igra Istina ili izazov, uz međusobni pristanak i slobodu da budete nestašni koliko želite.

Ako ste slobodni, uključite se u potragu za srodnim dušama, ali ne nužno za brak. Blizanci vladaju prijateljstvima, ali kada Venera prolazi kroz ovaj znak, ljubav se često rađa upravo iz prijateljskog odnosa.

Ako osetite privlačnost, istraživanje može biti zabavno, ali razmislite da li će to uneti dramu u vaš krug prijatelja ili pokvariti odnose. Ne dozvolite da vas zanesu emocije bez razmišljanja o posledicama.

Blizanci vladaju svime što je povezano sa kretanjem, uključujući i telefon u vašoj ruci. Pretražujte aplikacije i otvorite se za razigranu radoznalost. Čak i ako sa sastanka ponesete samo novo prijateljstvo, nikada ne znate koga ta osoba poznaje.

Vaš horoskop za Veneru u Blizancima

Kada je Venera u Blizancima 2026. godine? Od 24. aprila do 18. maja. Horoskop možete čitati prema svom sunčevom ili podznaku kako biste bolje razumeli uticaj ovog tranzita.

Ovan

Druželjubiva i romantična Venera ulazi u Blizance i pretvara vas u pravu mašinu za šarm i flert. Privlačenje ljudi neće biti problem, ali izbor hoće. Uživajte u eksperimentisanju i otkrivanju šta vam prija, bilo kroz aplikacije, zabave ili nova poznanstva.

Bik

Venera napušta vaš znak i prelazi u polje uživanja, gde ćete želeti da usporite i uživate u malim zadovoljstvima. Dodir tkanine, miris parfema ili ukus vina postaće posebno intenzivni. Stabilan partner sada ima dodatnu vrednost.

Blizanci

Venera ulazi u vaš znak i čini vas zvezdom do 18. maja. Vaš šarm je na vrhuncu i tačno znate šta želite. Ako ne tražite ozbiljnu vezu, budite iskreni kako ne biste povredili druge.

Rak

Teško je razlikovati stvarnost od iluzije dok Venera boravi u vašem dvanaestom polju. Uživajte u romantičnim trenucima, ali ostanite prizemljeni. U vezi, postavite jasnije granice i smanjite preteranu brigu o drugima.

Lav

Možda ćete želeti više slobode nego inače. Druženje i zabava biće vam važniji od ozbiljnih odnosa. Parovi mogu osvežiti vezu kroz zajednička druženja, ali i povremeno vreme za sebe.

Devica

Pokušajte da ljubav posmatrate kroz praktičan pristup. Možda će vas privući neko iskusniji ili uspešniji. U vezi, zajednički ciljevi će vas dodatno povezati.

Vaga

Privlače vas razlike i nova iskustva. Putovanja i učenje mogu produbiti odnose. Ako ne možete da putujete, pronađite zajednički hobi ili kurs.

Škorpija

Strast vam je pojačana, ali ne pristajete na površne odnose. Ako hemija nije jaka i duboka, radije ćete se povući. Verujte intuiciji.

Strelac

Ljubav dolazi u prvi plan i želite ozbiljan odnos. Poslovna saradnja može prerasti u nešto više. Dobro balansirate privatno i profesionalno.

Jarac

Fokusirate se na zdravlje i rutinu. Privlačnost dolazi kroz brigu o sebi i energiju koju zračite. Ovaj period donosi unutrašnji sjaj.

Vodolija

Ljubavni život dobija novu energiju. Zabava, romantika i otvorenost su ključ. Slobodni treba da pokažu emocije, a parovi da uživaju zajedno.

Ribe

Vreme je za uređivanje doma i stvaranje prijatne atmosfere. U vezi se mogu pokrenuti ozbiljniji koraci poput zajedničkog života. Slobodne Ribe privlači pažljiv i emotivan partner.

Autor: Marija Radić