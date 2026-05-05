Bez zaštite? Evo kada je stvarno bezbedno skinuti kondom – i zašto većina parova žuri!

Nije stvar u dužini veze, već u poverenju, testiranju i iskrenom razgovoru – stručnjaci upozoravaju na ključne korake koje mnogi preskaču.

Pitanje kada je u redu voditi ljubav bez zaštite jedno je od onih o kojima se često odlučuje impulsivno – u naletu emocija, strasti ili osećaja bliskosti. Ipak, istina je da vreme provedeno u vezi nije presudan faktor. Meseci, pa čak i godine zajedno, ne znače automatski i bezbednost, ukoliko izostanu konkretni i odgovorni koraci.

Prvi i najvažniji korak jeste otvoren razgovor između partnera. To podrazumeva iskrenost o prethodnim vezama, seksualnim iskustvima i eventualnim rizicima. Koliko god neprijatno zvučalo, ovo je temelj poverenja i zrelosti u odnosu – bez toga, svaka odluka o nezaštićenom odnosu nosi dozu neizvesnosti.

Sledeći ključni korak je testiranje na polno prenosive infekcije. Odlazak kod lekara i dobijanje jasnih nalaza za oba partnera jedini je pouzdan način da se rizik svede na minimum. Važno je naglasiti da se testiranje radi za obe strane i da rezultati treba da budu sveži, jer jedino tako imaju realnu vrednost.

Pored zdravlja, važno je razgovarati i o kontracepciji i planiranju trudnoće. Ukoliko se kondom izbacuje iz upotrebe, par mora imati jasan dogovor o tome kako će sprečiti neželjenu trudnoću – bilo da je reč o drugim metodama zaštite ili svesnoj odluci da su spremni za roditeljstvo.

Odluka o nezaštićenom odnosu treba da bude rezultat poverenja, informisanosti i međusobnog poštovanja – ne trenutka slabosti. U zdravoj vezi, ovakve odluke se ne donose usput, već promišljeno, jer upravo one mogu imati dugoročne posledice i na zdravlje i na odnos između partnera.

Autor: S.Paunović