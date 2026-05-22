OD SLOBODE DO ODGOVORNOSTI: Godinama mu je ženska pažnja bila potvrda vrednosti, a sada treba da nauči šta zapravo znači emocionalna odgovornost!

Navike iz prošlosti ne nestaju preko noći — posebno kada je pažnja drugih žena godinama hranila ego i samopouzdanje

Prelazak iz sveta otvorenih odnosa i neobaveznih priča u ozbiljnu, monogamnu vezu može delovati jednostavno na papiru, ali je psihološki često veoma složen proces. Osoba koja je godinama živela bez jasnih emocionalnih granica navikla je na stalnu validaciju — poruke, flert, pažnju i osećaj poželjnosti koji funkcioniše kao mali, ali konstantni dopaminski impuls. Problem nastaje kada takav obrazac ponašanja uđe u odnos sa partnerkom kojoj sigurnost, ekskluzivnost i emocionalna stabilnost predstavljaju osnov ljubavi.

Za nekoga ko je bio u otvorenom odnosu, ali i odnosima gde nisu bile jasne granice - pažnja drugih žena često nije doživljavana kao prevara, već kao potpuno normalan deo identiteta. Flert nije imao težinu izdaje, već oblik društvene igre koja potvrđuje privlačnost i vrednost. Međutim, u monogamnom odnosu isti obrasci mogu izazvati ozbiljnu nesigurnost kod partnerke, posebno ako ona emocionalnu posvećenost vidi kroz jasne granice i doslednost ponašanja. Ono što je jednoj osobi bezazleno, drugoj može delovati kao emotivna pretnja.

Najveći izazov zapravo nije odricanje od drugih ljudi, već promena unutrašnje psihologije. Kada je neko godinama navikao da samopouzdanje puni spoljnim reakcijama, prelazak na odnos u kojem potvrdu dobija prvenstveno iz bliskosti i poverenja zahteva emocionalnu zrelost. To znači da osoba mora da nauči da više ne traži konstantne spoljne stimulacije kako bi se osećala poželjno, zanimljivo ili vredno pažnje. Mnogi tek tada shvate koliko su zapravo bili zavisni od validacije okoline ili napajanja preko društvenih mreža.

Sa druge strane, partnerka koja ulazi u takav odnos često vodi unutrašnju borbu između razumevanja i straha. Ako vidi da njen partner iskreno pokušava da promeni obrasce ponašanja, može razviti strpljenje i empatiju. Ali ako ostanu prisutni skriveni flertovi, potreba za pažnjom ili ponašanja koja podsećaju na mentalitet osobe koja nije u vezi, kod nje se lako razvija osećaj da nikada neće biti dovoljno važna. U takvim odnosima problem često nije fizička nevera, već emocionalna nedoslednost.

Ipak, ovakve veze ne moraju biti osuđene na propast. Naprotiv — mnogi ljudi tek kroz stabilan odnos prvi put nauče šta zapravo znači prava bliskost. Razlika je u tome što monogamija ne traži samo vernost telom, već i disciplinu ega. A upravo je ego najteže promeniti kada je godinama bio hranjen pažnjom sa svih strana. Uspesan odnos u takvoj situaciji moguć je samo ako obe strane razumeju da ljubav nije kontrola, ali ni beskonačna tolerancija prema navikama koje drugu osobu emocionalno povređuju.

Autor: S.Paunović