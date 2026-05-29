ŠKRTI NA NOVČANIKU, ŠKRTI I NA LJUBAVI? Psiholozi otkrivaju šta se krije iza partnera koji stalno računa!

Kada u vezi sve postane matematika — od večere do emocija — mnogi se pitaju da li iza škrtosti stoji i emotivna zatvorenost.

U svakoj vezi novac je osetljiva tema, ali problem nastaje kada jedan partner počne da meri baš sve — ko je platio kafu, ko je kupio poklon, koliko je ko uložio. I dok neki takvo ponašanje pravdaju racionalnošću i oprezom, drugi se pitaju da li je škrtost prema novcu zapravo znak mnogo dubljeg problema — emotivne uskraćenosti.

Psiholozi tvrde da između finansijske i emotivne darežljivosti često postoji veza. Ljudi koji teško dele materijalne stvari neretko imaju problem i sa pokazivanjem emocija, pažnje i nežnosti. Kod njih je prisutna potreba za kontrolom, strah od gubitka ili duboko ukorenjeno nepoverenje prema drugima. Zato se partner pored njih često oseća kao da mora da zasluži i ljubav i pažnju.

Ipak, važno je razlikovati štedljivost od škrtosti. Štedljiv čovek racionalno raspolaže novcem, ali neće dozvoliti da partner pati ili se oseća manje vredno. Škrtost, s druge strane, često ima emocionalnu dimenziju — takve osobe teško daju komplimente, retko pokazuju nežnost i nerado ulažu trud u odnos. Kod njih sve ima granicu, čak i emocije.

Posebno iscrpljujuće postaje kada partner konstantno stvara osećaj krivice zbog troškova. Veza tada polako prestaje da bude prostor bliskosti, a postaje teren za kalkulacije i dokazivanje. Mnogi ljudi tek posle dužeg vremena shvate da ih nije boleo nedostatak novca, već nedostatak topline, spontanosti i osećaja da su nekome važni.

Stručnjaci savetuju da se o ovim stvarima otvoreno razgovara na početku veze, jer odnos prema novcu često otkriva i odnos prema ljudima. Nije problem ako neko manje troši — problem je kada partner pored njega počne da se oseća emocionalno uskraćeno. Jer u zdravoj vezi najveća vrednost nikada ne bi smela da bude ono što se čuva, već ono što se deli.

Autor: S.Paunović