Da li je prerano da se odreknete zaštite? Stručnjaci upozoravaju da emocije nisu jedini kriterijum!

Mnogi parovi ovu odluku donose iz ljubavi i poverenja, ali postoje važne stvari o kojima treba razgovarati pre toga.

U svakoj ozbiljnoj vezi pre ili kasnije pojavi se pitanje trenutka kada partneri više neće koristiti zaštitu tokom intimnih odnosa. Za mnoge je to simbol većeg poverenja i dublje povezanosti, ali stručnjaci upozoravaju da ovakva odluka ne bi trebalo da bude vođena isključivo emocijama. Pored bliskosti, važno je uzeti u obzir i zdravstvene i životne okolnosti oba partnera.

Ne postoji univerzalno pravilo koje određuje koliko vremena treba da prođe pre nego što se partneri odluče na ovaj korak. Mnogo je važnije koliko se dobro poznaju, koliko otvoreno razgovaraju i da li imaju iste stavove o budućnosti veze. Poverenje se ne meri brojem meseci ili godina provedenih zajedno, već kvalitetom odnosa koji su izgradili.

Stručnjaci savetuju da partneri pre donošenja takve odluke otvoreno razgovaraju o seksualnom zdravlju i eventualnim prethodnim rizicima. Iskrenost na ovu temu može biti neprijatna, ali je važna za donošenje odgovorne odluke. Razgovor o zdravlju ne bi trebalo posmatrati kao izraz nepoverenja, već kao znak međusobnog poštovanja i brige.

Važno je i da oba partnera imaju usaglašene stavove kada je reč o mogućoj trudnoći i planiranju porodice. Neretko se dešava da jedna osoba ovu odluku doživljava kao korak ka zajedničkoj budućnosti, dok druga o tome još ne razmišlja na isti način. Upravo zato otvorena komunikacija može sprečiti nesporazume i očekivanja koja nisu jasno izrečena.

Psiholozi naglašavaju da je pravo vreme za odricanje od zaštite onda kada se oba partnera osećaju sigurno, informisano i spremno da preuzmu odgovornost za posledice takve odluke. Ljubav i poverenje jesu važni, ali najstabilnije veze grade se onda kada emocije prate zrelost, iskrenost i međusobno razumevanje.

Autor: S.Paunović