Može li previše bliskosti da ugasi ljubav? Stručnjaci upozoravaju da čak i najstabilnije veze mogu da se istroše kada partneri izgube lični prostor i osećaj individualnosti!

Male stvari koje su ranije donosile radost – druženje sa prijateljima, hobiji, vreme nasamo – polako se potiskuju.

Na početku veze većina parova želi da provodi što više vremena zajedno. Zaljubljenost prirodno stvara potrebu za bliskošću, stalnim kontaktom i osećajem povezanosti. Međutim, psiholozi ističu da se vremenom upravo ta konstantna prisutnost može pretvoriti u pritisak i dovesti do suprotnog efekta – emocionalnog zasićenja.

Kada partneri provode gotovo sve vreme zajedno, često nesvesno počinju da gube deo svoje individualnosti. Male stvari koje su ranije donosile radost – druženje sa prijateljima, hobiji, vreme nasamo – polako se potiskuju. Stručnjaci objašnjavaju da to može dovesti do osećaja “gušenja” u vezi, čak i kada između partnera i dalje postoji ljubav.

Lični prostor nije znak udaljavanja, već zdrav način da svaka osoba održi svoj identitet. Vreme provedeno odvojeno omogućava da se partneri “ponovo napune energijom”, donesu nove teme u odnos i zadrže osećaj samostalnosti. Upravo taj balans između bliskosti i autonomije često je ključ dugoročnog zadovoljstva u vezi.

Psiholozi takođe naglašavaju da konstantna dostupnost može smanjiti uzbuđenje i osećaj nedostajanja, koji su u početnim fazama veze bili važan deo privlačnosti. Kada nestane prostora za nedostajanje, smanjuje se i osećaj emotivne dinamike, pa odnos može postati predvidiv i monoton.

Zbog toga stručnjaci savetuju da i u najsrećnijim vezama partneri neguju svoje odvojene aktivnosti, prijateljstva i interese. To ne slabi vezu – naprotiv, često je jača, jer omogućava da se dvoje ljudi i dalje iznova biraju, umesto da se podrazumevaju. U zdravom odnosu, ljubav ne traži stalno prisustvo, već kvalitetnu povezanost koja opstaje i kada partneri nisu zajedno.

Autor: S.Paunović