Zašto današnja deca sve teže podnose dosadu? Stručnjaci upozoravaju da previše sadržaja i ekrana može usporiti razvoj kreativnosti!

Prevelika izloženost digitalnim sadržajima može dovesti do toga da deca očekuju konstantnu zabavu i brzu promenu sadržaja.

Telefoni, tableti i računari dostupni su na svakom koraku, a deca retko imaju priliku da se zaista dosađuju. Čim se pojavi trenutak tišine ili neaktivnosti, mnogi mališani posežu za ekranima koji im pružaju neprekidnu zabavu. Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da današnje generacije sve teže podnose trenutke bez spoljašnjih stimulansa.

Iako se dosada često doživljava kao nešto negativno, psiholozi ističu da ona ima važnu ulogu u razvoju deteta. Kada nema unapred pripremljenog sadržaja, dete je primorano da samo osmisli igru, pronađe zanimaciju ili istraži sopstvene ideje. Upravo tada se razvijaju mašta, kreativnost i sposobnost rešavanja problema.

Prevelika izloženost digitalnim sadržajima može dovesti do toga da deca očekuju konstantnu zabavu i brzu promenu sadržaja. Zbog toga im aktivnosti koje zahtevaju strpljenje, koncentraciju ili duže angažovanje često postaju manje zanimljive. Vremenom se smanjuje tolerancija na dosadu, a raste potreba za stalnom stimulacijom.

Stručnjaci upozoravaju da je slobodna igra bez tehnologije jedan od najvažnijih faktora zdravog razvoja. Crtanje, slaganje kockica, boravak u prirodi ili osmišljavanje sopstvenih igara pomažu deci da razviju samostalnost i samopouzdanje. Takve aktivnosti podstiču ih da koriste sopstvenu maštu umesto da pasivno konzumiraju sadržaj koji im je već ponuđen.

Iako tehnologija donosi brojne prednosti, ravnoteža je ključna. Roditelji mogu pomoći deci tako što će ograničiti vreme pred ekranima i ostaviti prostor za trenutke u kojima će se mališani sami izboriti sa dosadom. Upravo u tim naizgled praznim trenucima često nastaju najkreativnije ideje, nove veštine i važne životne lekcije.

Autor: S.Paunović