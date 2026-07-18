Da li je tišina novi red flag? Šta znači kada partner izbegava ozbiljne razgovore?!

Izbegavanje ozbiljnih razgovora često nije znak mira u vezi, već signal da se nešto važno potiskuje. Evo šta se krije iza emotivne distance.

U vezama se često govori o velikim problemima – prevari, lažima, svađama i raskidima. Međutim, postoji jedan mnogo tiši znak koji mnogi zanemaruju: izbegavanje razgovora. Kada partner prestane da deli misli, osećanja i ono što ga muči, tišina može postati veći problem od same rasprave.

Nisu svi ljudi naučili da otvoreno govore o emocijama. Neki se povlače jer im je teško da objasne šta osećaju, drugi izbegavaju razgovore jer se plaše konflikta ili reakcije partnera. Ipak, kada se ćutanje pretvori u stalni obrazac ponašanja, ono može stvoriti osećaj usamljenosti čak i kada ste fizički zajedno.

Posebno je važno obratiti pažnju na razliku između zdrave potrebe za prostorom i emotivnog udaljavanja. Sasvim je normalno da nekome treba vreme da razmisli pre nego što razgovara o problemu. Ali ako partner konstantno menja temu, odbija svaki ozbiljan razgovor ili se ponaša kao da vaša osećanja nisu važna, to može biti znak da u odnosu nedostaje emocionalna povezanost.

Paradoksalno, mnoge veze se ne raspadnu zbog velikih svađa, već zbog malih stvari koje nikada nisu izgovorene. Neizrečene zamerke, potisnuta razočaranja i osećaj da vas druga osoba više ne čuje mogu vremenom napraviti zid između partnera. Bliskost se ne gradi samo lepim trenucima, već i sposobnošću da zajedno prođete kroz neprijatne razgovore.

Naravno, tišina sama po sebi ne znači da je veza osuđena na kraj. Svaki odnos prolazi kroz periode kada je komunikacija teža. Ključ je u tome da li postoji želja sa obe strane da se problem razume i reši. Partner koji vas voli ne mora uvek imati savršene odgovore, ali bi trebalo da želi da vas čuje. Jer u zdravoj vezi nije najvažnije da se nikada ne posvađate – već da nikada ne prestanete da razgovarate.

Autor: S.Paunović