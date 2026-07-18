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Da li je tišina novi red flag? Šta znači kada partner izbegava ozbiljne razgovore?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Izbegavanje ozbiljnih razgovora često nije znak mira u vezi, već signal da se nešto važno potiskuje. Evo šta se krije iza emotivne distance.

U vezama se često govori o velikim problemima – prevari, lažima, svađama i raskidima. Međutim, postoji jedan mnogo tiši znak koji mnogi zanemaruju: izbegavanje razgovora. Kada partner prestane da deli misli, osećanja i ono što ga muči, tišina može postati veći problem od same rasprave.

Nisu svi ljudi naučili da otvoreno govore o emocijama. Neki se povlače jer im je teško da objasne šta osećaju, drugi izbegavaju razgovore jer se plaše konflikta ili reakcije partnera. Ipak, kada se ćutanje pretvori u stalni obrazac ponašanja, ono može stvoriti osećaj usamljenosti čak i kada ste fizički zajedno.

Posebno je važno obratiti pažnju na razliku između zdrave potrebe za prostorom i emotivnog udaljavanja. Sasvim je normalno da nekome treba vreme da razmisli pre nego što razgovara o problemu. Ali ako partner konstantno menja temu, odbija svaki ozbiljan razgovor ili se ponaša kao da vaša osećanja nisu važna, to može biti znak da u odnosu nedostaje emocionalna povezanost.

Paradoksalno, mnoge veze se ne raspadnu zbog velikih svađa, već zbog malih stvari koje nikada nisu izgovorene. Neizrečene zamerke, potisnuta razočaranja i osećaj da vas druga osoba više ne čuje mogu vremenom napraviti zid između partnera. Bliskost se ne gradi samo lepim trenucima, već i sposobnošću da zajedno prođete kroz neprijatne razgovore.

Foto: Unsplash.com

Naravno, tišina sama po sebi ne znači da je veza osuđena na kraj. Svaki odnos prolazi kroz periode kada je komunikacija teža. Ključ je u tome da li postoji želja sa obe strane da se problem razume i reši. Partner koji vas voli ne mora uvek imati savršene odgovore, ali bi trebalo da želi da vas čuje. Jer u zdravoj vezi nije najvažnije da se nikada ne posvađate – već da nikada ne prestanete da razgovarate.

Autor: S.Paunović

#Emotivna zrelost

#Izbegavanje velikih razgovora

#Ljubav

#partnerski odnosi

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