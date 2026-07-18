Nećete s njima biti srećni do kraja života, ali u krevetu hoćete: Evo između kojih parova postoji najjača hemija

Seksualna kompatibilnost horoskopskih znakova i privlačnost koja se među njima javlja često deluju kao prava misterija, ali zvezde navodno imaju prste u kreiranju one neopisive hemije u spavaćoj sobi.

Sigurno vam se nekada desilo da sa nekom osobom osetite neobjašnjiv elektricitet od prvog dodira, dok sa nekim drugim, naizgled savršenim partnerom, stvari u krevetu jednostavno ne funkcionišu. Astrolozi tvrde da odgovor leži u skrivenim kosmičkim aspektima koji spajaju nespojivo i pale vatru tamo gde se najmanje nadate.

Kada na nekoj proslavi pomenete da vas zanima astrologija, ljudi obično odmah vade telefone, pokazuju profile sa aplikacija za upoznavanje i traže da im protumačite ljubavne izglede. Teško je na prvi pogled objasniti zašto ste sa jednom Vodolijom imali nezaboravnu noć, a sa drugom potpuno promašenu priču, jer natalna karta krije mnogo slojeva.

Ključ za vrhunski užitak navodno leži u takozvanom sekstilu – aspektu koji povezuje različite, ali savršeno kompatibilne elemente.

Da pojednostavimo stvari na narodski način – najveća privlačnost se rađa između zemljanih i vodenih, kao i između vatrenih i vazdušnih znakova. Dok znaci istog elementa umeju da dosade jedno drugom zbog prevelike sličnosti, sekstil donosi idealan balans i pravi pravu ravnotežu. Ova pravila možete posmatrati kroz svoj podznak, ali i kroz položaj Meseca, Venere i Marsa, koji daju onaj završni, strastveni impuls. Pred vama je šest parova koji, prema astrološkim tvrdnjama, imaju najmoćniju seksualnu hemiju.

Vodolija i Ovan

Vodolija i Ovan na prvi pogled deluju kao prilično neobičan spoj, a njihova veza mnoge podseća na priče o ljubavi sa velikom razlikom u godinama. Ovan sa sobom nosi večitu, mladalačku radost življenja, dok Vodolija zrači energijom stare i mudre duše koja je prošla sve u životu. Kada se ova dva sveta sretnu na pola puta, u spavaćoj sobi navodno nastaje pravi vatromet i varnice lete na sve strane.

Blizanci i Lav

Blizanci i Lav čine neverovatno zabavnu i razigranu kombinaciju koja pronalazi zajednički jezik već tokom prvog flerta za šankom. Lav momentalno pada na čuveni šarm Blizanaca, dok Blizance privlači nezaobilazna harizma kojom Lav pleni gde god da se pojavi. Ova dva znaka su sklona igranju uloga među čaršavima, što njihovu strast održava živom tokom dugog niza godina.

Jarac i Ribe

Jarac i Ribe sposobni su da stvore sopstveni mikrosvet u kojem niko drugi ne postoji, potpuno izolovani od spoljnih uticaja. Oni su u krevetu znatno tradicionalniji, manje skloni eksperimentisanju, ali retko ko mari za pravila kada sve savršeno funkcioniše. Astrolozi veruju da ovaj par ima toliko sreće da bi zajedno mogli da dobiju čak i glavnu premiju na lotou.

Vaga i Strelac

Vaga i Strelac su u svakodnevnom životu često previše nestalni da bi njihova priča opstala kao stabilna i dugotrajna ljubavna veza. Situacija se drastično menja kada se svetla ugase, jer Vaga u krevetu voli da eksperimentiše mnogo više nego što to otvoreno priznaje. Strelac sa lakoćom prati taj ritam, pa njihova spavaća soba brzo postaje mesto vrhunskog uživanja.

Bik i Rak

Bik i Rak savršeno funkcionišu kao kombinacija sunčevih znakova, a strast postaje još intenzivnija ukoliko im se Mars nalazi u ovim pozicijama. Oba partnera imaju specifičan način preuzimanja inicijative tokom intimnih trenutaka, ali istovremeno pokazuju veliku dozu nežnosti prema onoj osetljivoj strani svog izabranika.

Devica i Škorpija

Devica i Škorpija drže ubedljivo prvo mesto na ovoj listi, iako Škorpije bije glas da su najveći zavodnici u celom zodijaku. Istina je navodno drugačija, pa titula najstrastvenijeg znaka zapravo pripada povučenoj Devici koja krije mnoga iznenađenja. Njihova seksualna hemija je zabavna, dugotrajna i apsolutno nedostižna za sve ostale parove u horoskopu.

Zvezde su očigledno svakome podelile karte na svoj način, spajajući ljude kroz neobične kosmičke veze koje ruše uobičajena pravila. Kada se pronađu pravi elementi, astrološke teorije padaju u vodu pred čistom privlačnošću koja partnere vezuje jače od bilo kakve logike.

Autor: Marija Radić