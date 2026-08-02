Najčešće greške koje parovi prave posle sek*a: Upravo tada se gradi ili gubi bliskost!

Intimnost se ne završava onog trenutka kada se ugase svetla. Stručnjaci ističu da je period posle seksa važan za jačanje poverenja, emocionalne povezanosti i zadovoljstva u vezi, a upravo tada mnogi parovi nesvesno prave greške.

Mnogi smatraju da je seksualni odnos završen čim prođe fizička strast, ali emocionalna povezanost često se gradi upravo u minutima koji slede. Kratak razgovor, zagrljaj ili nekoliko trenutaka provedenih zajedno mogu doprineti osećaju sigurnosti i bliskosti, dok potpuno povlačenje može ostaviti utisak distance, čak i kada za to ne postoji loša namera.

Jedna od najčešćih grešaka jeste da partner odmah posegne za telefonom. Proveravanje poruka, društvenih mreža ili mejlova može poslati poruku da je pažnja usmerena na nešto drugo, umesto na osobu sa kojom ste upravo podelili intiman trenutak. Nekoliko minuta bez ekrana često znači mnogo više nego što se čini.

Još jedna česta greška je izbegavanje razgovora. Ne mora svaka intimnost da se analizira, ali jednostavno pitanje poput: "Kako se osećaš?" ili nežan komentar mogu pomoći partnerima da se osećaju viđeno i cenjeno. Takvi trenuci doprinose većem poverenju i otvorenijoj komunikaciji u vezi.

Neki ljudi imaju potrebu za zagrljajem i nežnošću posle seksa, dok drugi žele nekoliko minuta mira. Problem nastaje kada partneri o tome nikada ne razgovaraju, pa različite potrebe pogrešno protumače kao odbacivanje ili nezainteresovanost. Razumevanje da svako drugačije doživljava trenutke posle intimnosti može sprečiti nepotrebne nesporazume.

Najvažnije je zapamtiti da kvalitet veze ne zavisi samo od samog seksualnog odnosa, već i od načina na koji se partneri ophode jedno prema drugom nakon njega. Malo pažnje, iskren razgovor i nežnost mogu dodatno učvrstiti emocionalnu povezanost i učiniti da se oba partnera osećaju voljeno, sigurno i poštovano.

Autor: S.Paunović