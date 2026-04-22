Dobrila u centru magičnog haosa: „Mačka u čizmama“ osvaja scenu Teatra Odeon!

Ulogu Dobrile u alternaciji igraju Teodora Tomašev i Anastasija Knežević, unoseći dve različite, ali jednako snažne interpretacije iste bajkovite junakinje.

Dvadeset petog aprila, Teatar Odeon premijerno predstavlja novi mjuzikl za decu i odrasle, "Mačka u čizmama“, duhovitu, razigranu i potpuno neočekivanu verziju poznate bajke, ispričanu kroz komediju zabune, zamenu identiteta, magične čizme i ljubavni haos – sa početkom od 19 časova. U režiji i adaptaciji Marka Jovičića, a po tekstu Branka Milićevića - Kockice, ova predstava vodi nas u svet gde ljubav, identiteti i sudbina zavise – ni manje ni više – nego od jednog para čarobnih čizama.

Mlada i talentovana glumica, Teodora Tomašev – u alternaciji sa Anastasijom Knežević, glumi Dobrilu – sestru i sobaricu neotesane Macane, Mačke u čizmama. Teodora je podelila šta možemo da očekujemo od njene uloge Dobrile u novoj predstavi Teatra Odeon, koja će oduševiti sve generacije, kao i na koji način doživljava Dobrilu.

“Od Dobrile možete da očekujete svašta. Pre svega jednu energiju, jedan nepopravljivi entuzijazam, ali i borbu za ljubav, u nekim momentima i ljutnju. Smatram da su naivnost i snaga usko povezani zato što naivnost te tera da veruješ u ljubav - da veruješ u ljude iznova i iznova, bez obzira čak i ako te povrede. Nastavljaš da i dalje veruješ bezuslovno i u tome leži jedna velika snaga. Upravo ta vera je ono što Dobrili daje hrabrost da ide srcem, čak i kada je razum upozorava da stane. Dobrila ne odustaje lako, jer za nju ljubav nije nešto što joj oduzima moć, već je njena najveća pokretačka snaga.” – rekla je Teodora.

Priča se odvija u lekovitoj banji, kao iz bajke, gde princ pokušava da osvoji srce princezine sobarice, Dobrile, dok se njena sestra, neotesana mačka u čizmama, Macana, pojavljuje kao najneočekivaniji konkurent. Kroz niz komičnih scena, otkačeni ministar Abrazije, u nameri da ukrade čizme, pokušava da zakomplikuje već dovoljno komplikovanu situaciju. Mačka u čizmama upušta se u avanturu šutiranja i obezbeđuje nezaboravne trenutke. Zamene identiteta, ljubavni trouglovi i čizme koje se čine kao ključne za sreću (ili nesreću) - igraju glavnu ulogu dok se likovi guraju u sudar smeha i promašaja

Ne propustite premijeru predstave "Mačka u čizmama" 25. aprila u 19h u Teatru Odeon i priču u kojoj čizme vode glavnu reč – a ljubav uvek pronađe svoj put.

Autor: S.Paunović