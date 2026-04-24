PREMIJERA 'MAČKE U ČIZMAMA' RASPRODATA! Novi mjuzikl prvi put večras pred publikom u 'Odeonu'

Novi mjuzikl "Mačka u čizmama" po tekstu Branka Kockice pretpremijerno je izveden u Teatru "Odeon".

Reditelj Marko Jovićević rekao je uoči premijere za Nacionalni dnevnik da je ovo najgrandioznija predstava Teatra "Odeon" što se tiče scenografije svega učesnika.

- Najbolje će reći publika, videćete njihove reakcije nakon predstave šta se sve unutra desilo za tih sati i po vremena - naveo je Jovićević i dodao:

- Ova predstava je možda čak najviše i za decu i za odrasle, zato što ima gomila fazona koje ne će deca razumeti jer su baš za odrasle pravljeni, dok je tu za decu u stvari Dobrila koja nosi tu pravu istinsku ljubav i ona ne mora nikog da šutira tim čarovnim čizmama da bi se neko zalljubio u nju, već ona prosto oseća tu pravu ljubav sa princem. Tako da jedan princ se zalljubio u jednu sobaricu - istakao je Jovićević.

Glumica Teodora Tomašev, koja tumači ulogu Dobrile, kaže da bilo izazovno spremati predstavu, ali da je bila okružena poznatom ekipom koja je uigrana.

- Jedva čekam da čujem šta deca imaju da kažu - dodala je Teodora.

- Trudimo se da funkcionišemo kao tim, kao porodica. Mi imamo četiri alternacije ove predstave, odnosno duple podele. I ja insistiram da na svim igranjima bude tu i druga podela. Teodora sutre igra premijeru, sad pretpremijeru igra Anastasija - ukazao je Jovićević.

Kako je dodao za sutra nema karata, ima za nedelju, u 17 sati, kada se igra prva repriza.

Autor: S.M.