UBEDLJIVA POBEDA SRBIJE NA ATP KUPU U SIDNEJU! Đoković i Troicki PREGAZILI ŠPANCE! Nole priredio veličanstvenu završnicu (FOTO+VIDEO)

Srpski dubl Novak Đoković i Viktor Troicki pobedio je u finalu ATP kupa u Sidneju. Oni su pobedili Feliciana Lopeza i Pabla Karenjo Busta sa 6:3, 6:4.

U velikom finalu u "Ken Rouzvol" areni, naš tim je pobedio šampione Dejvis kupa, reprezentaciju Španiju rezultatom 2:1.

Prvi na teren u finalnom okršaju izašli su Dušan Lajović i Roberto Bautista Agut, Španac je posle 97 minuta igre slavio sa 7:5, 6:1. U drugom meču je Novak Đoković bio bolji od Rafaela Nadala 6:3, 7:6, vratio Srbiju i doneo joj izjednačenje u finalu.

Podrška sa tribina

Troicki i Đoković imaju ogromnu podršku navijača. Sa tribina se čuje "Srbija! Srbija!".

15:06- Odličan početak, as servis Novaka! Potom mservis viner, ritern Karenja Buste završio je u autu. I onda volej Karenjo Buste u autu, tri meč lopte! Servis viner za kraj!

15.05 -Srpski dubl na korak do pobede. Publika oduševljena. Đoković odlično servira!

15 - Odlični servisi Troickog!Viktor je servis vinerom otvorio gem.

14:52 - Uzbudljiv gem, džentlmenski potez Novaka na 30:15 da se ne dodeli poen Srbiji, već se ponovi.

14.38 - Dobili su Španci naredni poen, smanjili na 2:1. Prvi gem za njih posle niza Viktora i Novaka od 7:0.

14.35 - Potvrđen brejk!Novak je bio na servisu i nije zakazao! Odličan gem našeg dubla!

14.23 - Srpski dubl dobija prvi set! Sa 1:3 uspeli su da naprave pet gemova u nizu i stignu do seta posle 33 minuta igre - 6:3!

Make it FIVE straight games for 🇷🇸 #TeamSerbia!



They take the opening set 6-3 and are one away from the title.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/dGhTwoz2hA — ATPCup (@ATPCup) 12. јануар 2020.

14.16 - Prvo vođstvo Srbije! Naši teniseri igraju sve bolje i sigurnije! Vode sa 4:3.

14:07 - Siguran gem za Novaka i Viktrora. Nekoliko dobrih poena, čini se da je i Troicki "proradio" na mreži, još je sve otvoreno u prvom setu, zaostatak nije velik.

14:04 - Španci ne popuštaju. Još jedan dobar gem za njih i uspeli su da sačuvaju prednost brejka.

13:59 - Dobar odgovor srpskog dubla na početak Španaca. Smanjili su rezultat na 1:2

Španci prave brejk na startu

13:57 - Lak i ubedljiv gem bez izgubljenog poena za Lopesa i Karenja Bustu. Dobro su počeli za razliku od Novaka i Viktora. Ali tek nas očekuje borba...

13:55 - Počelo je uzbudljivo, Španci su krenuli maksimalno agresivno na servis Đokovića. Uspeli su da odmah naprave brejk, volej Troickog je završio u mreži. Sada je na servisu Felisijano Lopes.

Sat vremena nakon što je Đoković ubedljivo porazio Nadala i na taj način Srbiji doneo izjednačenja, počeo je odlučujući meč.

Nadal je nakon žestokog poraza odlučio da se povuče, pa umesto njega u dublu igra Feliciano Lopez.

Odgovarajući na pitanja novinara da li je istina da neće igrati dubl, Nadal je rekao da su njegovi saigrači igrali odlično, a da je njegova energija slabija nego inače.

- Moj nivo energije je niži nego obično jer sam dugo igrao juče, još duže prekjuče – kazao je Nadal.

Kako kaže, to je odluka tima i on će podržati svoje saigrače.

Teniska reprezentacija Srbije izjednačila je na 1:1 protiv Španije u finalu premijernog ATP kupa u Sidneju, pošto je Novak Đoković pobedio Rafaela Nadala 6:2, 7:6 (7-4) u drugom meču.

Vođstvo Špancima prethodno je doneo Roberto Bautista Agut pobedom protiv Dušana Lajovića sa 7:5, 6:1.

U 55 duelu dva najbolja tenisera sveta, Đokoviću su u prvom setu bila dovoljna dva brejka, dok je u drugom viđena velika borba i odličan tenis.