ĐOKOVIĆ DISKVALIFIKOVAN! Skandal na US OPENU! IZBAČEN SA TURNIRA jer je slučajno pogodio sudiju lopticom (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đokovic diskvalifikovan je danas sa US opena, pošto je po završetku gema u meču sa Pablom Karenjom Bustom, nehotično lopticom pogodio ženu linijskog sudiju.

Srpski teniser je nakon izgubljenog brejka poslao lopticu iza sebe i pogodio sudiju, nije bilo agresije i namere, ali je gotovo u nokdaun bacio pomenutu damu.

To se desilo u u finišu prvog seta duela sa Špancem, kada je kod 5:5 u prvom setu, Novak izgubio gem i poluokrenut leđima reketom udario lopticu i slučajno pogodio u predeo glave linijskog sudiju, posle čega je žena ostala na zemlji teško dišući.

Pridigla se posle reakcije doktora, ali su sudije i supervizor posle više minuta konsultacija, odlučili da diskvalifikuju najboljeg igraca planete.

Djokovic just hit a lines person in the neck with an errant ball after losing a point. And I think he knew it. Yikes. pic.twitter.com/05iVUtpQ0Z