OGLASIO SE NOVAK! Pozvao svoje navijače da OVO URADE SUDIJI koju je pogodio na US Openu i zbog toga bio diskvalifikovan!

Naime, kada su američki mediji obelodanili kako se zove gospođa koju je lopticom u vrat pogodio Nole (u završnici prvog seta osmine finala sa Pablom Karenjom Bustom), na njen račun stigle su brojne uvrede.Tako bar tvrde pojedini engleski novinari koji su potom počeli da ukazuju na to kroz šta Laura Klark prolazi, na šta su im nezadovoljni Noletovi navijači prebacivali da se ponašaju licemerno jer su među prvima otkrili javnosti njen identitet.

USTA say the line judge involved in the Djokovic default, who's also been subjected to horrendous abuse via social media from his fans, is resting up at hotel today under observation from tournament doctor, and hopes to return.