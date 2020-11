DECENIJA DOMINACIJE ĐOKOVIĆA: Novak bolji od Rafe i Rodžera ZAJEDNO!

U tom periodu, Đoković je zabeležio čak 83 pobede nad rivalima iz Top 5, što je više od Nadala i Federera zajedno koji imaju zajedno 82 truijumfa (45+37).

U istom periodu Novak je osvojio 16 Gren slem titula, a Nadal i Federer zajedno 15( 11+4)

Đoković je uzeo i 31 Masters, Nadal 17, Federer 20 prestižnih turnira.

Đoković ukupno vodi u direktnom skoru sa dvojicom najvećih protivnika, a u deceniji za nama sa njima dvojicom ima skor 43-21.

Last year I posted a table for "Player of the Decade" (Jan2010-Dec2019)&many people pointed out that the decade is from January 2011 to December 2020.



I promised them I would do another table at the end of this year.



Here it is: Big 3 tennis results for the past 10 years. pic.twitter.com/bFUVUdLpCd