VELIKI DAN ZA SRPSKI TENIS - Beograd dobija još jedan turnir!

Posle ATP turnira Srbija i Beograd dobili su i VTA turnir!

Italijanski novinar Luka Fiorino je javio da se radi o takmičenju u konkurenciji dama.

Igraće se u nedelji kada je i turnir u Strazburu. Počinje 16. maja, igra se na šljaci.

WTA 250 Belgrade 🇷🇸 ($235,238 prize money)



A new tournament was scheduled in WTA calendar. The event will be held in Serbia starting from May, 16 in the same week of Strasbourg.#WTA