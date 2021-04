ĐOKOVIĆ MOŽE U NBA - Dončić i Jokić mogu da mu pozavide! (VIDEO)

Novak Đoković je pred mečeve na Serbia openu odlučio da se malo opusti na košarkaškom terenu.

On je u hali izazvao svog brata i direktora turnira Đorđa Đokovića i tom prilikom pokazao košarkaško umeće.

- Luka Dončić protiv Nikole Jokića - rekao je Novak pre nego što je krenuo u napad, a prilikom jednog napada rekao je i ,,Mamba'' čime je aludirao na Kobija Brajanta.

