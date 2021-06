NOVAK ZADOVOLJAN UVERTIROM NA ROLAN GAROSU: Osećam da sam veoma blizu svog najvišeg nivoa

Maksimalno koncentrisan izašao je na meč prvog kola za njega jednog od najvažnijih Grend Slemova u karijeri Novak Đoković, kao da je imao nameru da i sebi i drugima pokaže da neuobičajeno kratak boravak u Parizu pre početka turnira nije nešto što može poremetiti njegovu usresređenost ka ostvarenju najvišeg cilja na Otvorenom prvenstvu Francuske.

U jasnoj demonstraciji energetske efikasnosti i izbalansiranog nastupa u svim segmentima igre, osamnaestostruki osvajač Grend Slem trofeja je i praktično potvrdio da je konačna pobeda na jednoj „dvestapedesetici“ u rodnom Beogradu bila vrednija za uspostavljanje željene trajektorije uzleta ka tituli nego već uhodani režim raznovrsnih treninga u kompleksu Žan Boduen – u meču u kome bi sa druge strane mreže (umesto Tenisa Sandgrena) mogao da se nađe bukvalno bilo koji igrač (osim možda najozbiljnih konkurenata za Trofej musketara) a da pritom konačni ishod bude identičan.

Kad je Novak „gladan“ pobede, rešenje nije „čokoladica“ nego silovito nadiranje ka osvajanju svakog poena do postizanja konačnog cilja – a u tom operativnom modu ume da mu se otme i poneka manifestacija nervoze – kao prirodna posledica napetosti na koju sam sebe „našpanuje“. „Ljudski zid“ iz Srbije je vrlo brzo neutralisao sve izvore pretnje snažnog udarača iz Tenesija i u sablasnoj tišini prvog noćnog termina u istoriji Rolan Garosa (odigranog bez publike zbog policijskog časa u Parizu) povukao svoj uvodni potez paralelno sa ostalim velikanima ovog sporta koji su takođe ubedljivim pobedama ušli u drugo kolo. Raznovrsnost i učinkovitost su obeležile Novakov premijerni nastup na Šartrijeu ove sezone, podstaknuti dobrom energijom generisanom toplim ispraćajem beogradske publike – i bilo bi dobro da taj osećaj traje što duže tokom narednih 14 dana.

„Centralni teren je bio veoma dobar, barem u ovom večernjem terminu – i nisam imao veće zamerke na stanje podloge. Normalna pojava za sve nas je da se ponekad izgubi koncentracija, da nas nešto isfrustrira – i bitno je da možeš da se vratiš u ravnotežu i fokusiraš se na naredni poen. Nije postojalo ništa specifično što me je izbacilo iz takta, iako je drugi set trajao nešto duže. Osim nekih sitnica, rekao bih da sam demonstrirao veoma zadovoljavajući nivo tenisa. Dopalo mi se kako sam se osećao na terenu, kako sam pristupio meču. Naravno, nije mi se dopalo što smo igrali pred praznim tribinama, i što je svetlo bilo previše jako i reflektori nešto niži od onoga što bi nam odgovaralo – i to je zasmetalo i Tenisu i meni. Malo je sablasna atmosfera kada se igra na ovako velikom stadionu bez publike, i onda su svi okolni glasovi koji se inače jedva čuju - jači. Desilo se to da su izgleda neki ljudi malo slavili na kraju dugog dana, i izrazio sam moje čuđenje što organizator jednostavno nije poslao nekoga da im skrene pažnju na to da bi trebali malo da se stišaju. I u tome smo Sandgren i ja bili složni u kritici...“ objasnio je šta se dešavalo na terenu i oko njega Đoković.

Pričao je Novak i o brojnim sastancima paralelne organizacije igrača PTPA poslednjih meseci, podršci igrača i stručnoj i finansijskoj podršci koju organizacija dobija od ciljnih partnera. Održano je i nekoliko sastanaka sa ATP-jem, ali bez konkretnih rezultata – jer PTPA još uvek nije spremila platformu na osnovu koje če pregovarati sa ATP-jem i WTA-jem o svom mestu u globalnom teniskom ekosistemu. „Dobili smo pismenu podršku od strane 80% Top 500 igrača, i veoma sam ponosan na te početne rezultate,“ naglasio je Đoković u obraćanju medijima po ovoj temi.

„Grend Slemovi nastoje da sačuvaju svoj biznis model, i reakcija prema Osaki me nije iznenadila. Navikli smo da dajemo odgovore na pitanja koja su često veoma slična, ali su mediji veoma važna platforma pomoću koje komuniciramo sa našim poklonicima. Ovaj tradicionalni način pretrpeo je dosta promena u proteklim godinama, jer putem društvenih mreža sada imamo mogućnost da se direktno obratimo njima – i u tom smislu su se odnosi – uz puno poštovanje – donekle promenili. Saosećam sa Naomi - između ostalog jer i moj odnos sa medijima tokom karijere nije bio baš idealan – ističem da je njena uloga u našem sportu izuzetno važna, i nadam se da će se brzo opraviti!“ kratko je prokomentarisao Novak „aferu Osaka“.

„Ne pravim dugoročne projekcije, važan mi je samo naredni dan i ono što radim da se što bolje pripremim tokom njega. Maksimalno sam usresređen na mog narednog protivnika Kuevasa, koji je specijalista za ovu vrstu podloge – na kojoj je osvojio sve turnire u svojoj karijeri. Veoma je neugodan protivnik, fizički izuzetno jak, stabilan i čvrst – i poseduje kompletnu igru u kojoj ima dosta spina, varijacija i može da napadne jer poseduje dobar volej. Nema šta – protiv njega moram da budem na svom vrhuncu, a osećam da sam veoma blizu najvišeg nivoa svog tenisa – i ako nastavim ovako da igram, smatram da imam dosta dobre šanse u narednom meču,“ ističe Novak pred nastup protiv Kuevasa u drugom kolu.

U danu u kome se zadovoljstvom mora odati počast Karli Suarez Navaro koja je, posle pobede u dvogodišnjoj borbi protiv raka, danas izgubila svoj verovatno poslednji meč na Rolan Garosu u karijeri kroz tri paklena seta protiv nedavne finalistkinje ovog Grend Slema Sloun Stivens – čudili smo se tome što je – zbog povrede na putu do konferencije za medije – Petra Kvitova morala da se povuče sa turnira, a Venus Vilijams odbrusila novinaru da je „ne interesuje mnogo što je propituju o njenom porazu i igri kada ona igra bolje tenis nego iko od njih “. Hvalospevi Nadalu za pobedu protiv neugodnog Popirina takođe su na mestu, kao i ovacije Štrufu na pobedi protiv sedmog nosioca Rubljova u skoro četvorosatnom trileru. Aleksandru Krunić je toliko malo toga odvojilo od drugog kola Grend Slema – i ovaj nivo nastupa protiv „vunderkinda“ Koko Gof obećava kontinuitet boljih rezultata u povratku na željeno mesto na rang listi.

Pohvale za pobede idu na adrese vremešnog Sepija (bolji od posrnulog Ože Aliasima, i to pod vođstvom Tonija Nadala), vršnjaka Kolšrajbera (37 leta), 3 godina mlađeg Monfisa (i verenice Svitoline), „gaučosa“ Švarcmana i ubedljivog Karaceva – a kod dama Čehinja Pliškove, Muhove i Krejčikove, prve nositeljke Barti, Amerikanki Brejdi, Li i Lepčenko, Kineskinje Vang, Grkinje Sakari i Tunižanke Žaber. Čini se da toplo vreme prija teniserima i publici u Parizu, i velika je šteta što ih policijski čas od 21h razdvaja u ekskluzivnom noćnom terminu na glavnim stadionima – kada bi „šou“ trebao da bude na vrhuncu. Ipak, dovoljno je setiti se kako je Otvoreno prvenstvo Francuske izgledalo prošlog oktobra – pa da se zanemare neki nedostaci o kojima se pričalo proteklih dana.

Tenis polako ali sigurno preuzima primat nad sporednim temama u Parizu, i to je dobar znak za one kojima su prave sportske vrednosti – na pravom mestu.

