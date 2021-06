NOLE STIGAO U LONDON! SRBIN SE SPREMA ZA ISTORIJU: Đoković trenirao sa Italijanom pred početak POHODA NA VIMBLDON (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković stigao je u London gde ga očekuje nastup na Vimbldonu.

Srpski as je odmah krenuo put prestonice Engleske čim su on i Karlos Gomez-Erera sa kojim se plasirao u finale dubla na Majorci odlučili da predaju meč za trofej.

Danas je Novak saznao žreb za kompletan turnir na kome brani titulu, pošto je slavio 2019. godine.

Đoković će na Vimbldonu prvi meč odigrati 28. juna protiv mladog Britanca Džeka Drejpera.

Pre tog duela svetski broj jedan je trenirao sa Italijanom Janikom Sinerom (23. na ATP listi).

Nakon nekoliko razmenjenih udaraca, videli smo i jedan akrobatski potez Novaka Đokovića. Sve je zabeležila kamera, a trening jednog od najboljih svih vremena na zvaničnom tvit profilu podelio je Vimbldon.

Perfect 10 for the dive and roll 😉#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/GHUiaRMUMV