STIDITE SE, MNOGO VAS BOLI ŠTO JE SRBIN NA VRHU! Britanski mediji i Kirjos udružili snage u pljuvanju Noleta - Izneverio je sport?!

Britanski mediji i Nik Kirjos - dobitna kombinacija kada je potrebno da se pljuje po liku i delu Novaka Đokovića, najboljeg tenisera sveta i budućeg najboljeg igrača svih vremena.

Udružili su se pomenuti i dan pred Vimbldon počeli sa pričom kako je Novak izneverio tenis?!?! Da nije suludo, bilo bi smešno. Tema, "goruća", potpuno "adekvatna" za veliki tunir, nešto što "zanima" sve ljubitelje tenisa - Adrija tur?!

- Malo je izneverio sport. On je Lebron Džejms tenisa, svetski broj jedan, pa je potrebno da bude primer drugima. Mislim da to što je uradio nije bilo najbolje za sport, ali svi pravimo greške. To je sad u prošlosti - rekao je Kirjos za britanski Telegraf.

Neverovanto je o čemu i dalje priča i šta se potencira. Razlog može da bude samo jedan, sprečiti Noleta na sve načine da dođe do 20. gren slema. Uzalud vam trud. Srpski as nezaustavljivo gazi sve pred sobom. Na prestižnom gren slemu u Londonu sutra počinje odbranu trofeja. Prvi Novakov rival je domaći teniser Džek Drejper (14.30), inače 250. na ATP listi.

Autor: