SKANDAL TRESE SVET TENISA: Poznata Grend slem šampionka brutalno napala teniserku na VIMBLDONU! (VIDEO)

Jelena Ostapenko iz Letonije i Ajla Tomljanović, teniserka iz Australije koja ima hrvatske korene, napravile su haos na Vimbldonu sukobivši se posle meča trećeg kola.

Ajla je pobedila 2:1 (4:6, 6:2, 6:4), iako je nekadašnja grend slem šampionka daleko bolje plasirana. Devojka iz Letonije je možda baš zbog toga poludela, mada se tokom rasprave pozivala na nedolično ponašanje jedne od najlepših teniserki sveta.

Devojci iz Australije zasmetalo je takvo ponašanje, pa je rešila da se upusti u verbalni obračun!

The end of Ostapenko-Tomljanovic.



“Your behavior is terrible, terrible!”

“You’re the one to talk!”

“You have zero respect, yes?”



"The worst player on the tour."