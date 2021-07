HRVATICA SUDI NOVAKU U FINALU VIMBLDONA! Prvi put u ISTORIJI Grend slema u Londonu žena deli pravdu u finalu muškog singla

Najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću i Italijanu Mateu Beretiniju pravdu će deliti Marija Čičak u nedelju od 15 časova.

Hrvatica će na ovaj način postati prva žena koja je sudila muško finale u istoriji Grend slema u Londonu.

Marija Cicak will be the umpire of Sunday’s mens final at Wimbledon, making her the first ever female umpire to officiate the mens final at SW19. pic.twitter.com/wjDhoOO1rc