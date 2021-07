Ceo svet je fasciniran Đokovićem, a tako je i sa američkim teniserom Denisom Kudlom, koga je Novak pobedio na putu do šeste titule u Vimbldonu.

Novak Đoković je glavna tema širom sveta posle istorijskog podviga u Vimbldonu, kada je “jednim udarcem” stigao rekordnih 20 grend slem titula Rodžera Federera i Rafaela Nadala, “vezao” pobede na sva tri dosadašnja grend slema u sezoni i da uzeo svoju šestu titulu u Vimbldonu.

Pitanje da li će pojuriti “Zlatni slem” na Olimpijskim igrama je još bez odgovora, ali nema sumnje da nas očekuje “lov” na “Kalendarski slem” u Njujorku na US openu.

Ceo svet je fasciniran Đokovićem, a tako je i sa američkim teniserom Denisom Kudlom, koga je Novak pobedio na putu do šeste titule u Vimbldonu.

- Mislim da je Đoković najbolji svih vremena. I još nešto, uveren sam da će oboriti sve rekorde do kraja karijere. On igra neverovatno dobro. Bilo bi mi zanimljivo da vidim kako bi se sve razvijalo da su članovi velike trojke drugačijih godina, da su recimo Federer ili Nadal najmlađi - rekao je Kudla.

Bez obzira na to, Denis nema dilemu ko je, što bi Ameri rekli - GOAT (Greatest Of All Times).

- Novak zaslužuje da bude GOAT, on jeste GOAT, radi stvari koje niko nije u stanju. I ne mislim samo da bi mogao da bude GOAT u tenisu, već najveći sportista svih vremena - zaključio je Kudla.