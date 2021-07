Đoković: Svesno umanjujem očekivanja, ali cilj se zna

Znam da svi od mene očekuju da osvojim zlatnu medalju u Tokiju, voleo bih i ja, to nije tajna, sa godinama sam naučio kako da se borim sa pritiskom i upotrebiću taj recept, rekao je najbolji teniser sveta Novak Đoković na konferenciji za medije srpskog olimpijskog tima u glavnom gradu Japana.

"Što si stariji, iskusniji si, imaš više mečeva iza sebe, automatski samouverenije pristupaš narednim izazovima jer si svestan da si to doživeo nekoliko puta. U mom slučaju u pitanju su neuspesi na OI. Jesam bio nervozan u Londonu i Riju, drugačija je vrsta pritiska kad za svoju zemlju ili na drugim turnirima", izjavio je Đoković.

I zato ovde pristupam kao drugim turnirima, umanjujem očekivanja, barem sopstvena, dodao je svetski broj 1.

"Možda je kliše, ali pristupiću tako da idem dan po dan, da budem fokusrian na sledećeg rivala. Ne znam mnogo o njemu, ali kad imaš protivnika koji je slabije rangiran od tebe, obično oni nemaju šta da izgube".

"Ti prvi mečevi su nezgodni, protivnici nemaju šta da izgube. Nadam se da ću otvoriti turnir na najbolji način. Ja sam tip igrača koji, kako turnir odmiče, bolje igram i bolje se osećam. Nadam se da ću krenuti pobedom", istakao je Đoković.

On je dodao da se sjajno oseća kao deo tima Srbije.

"Ovo je četvrti put u karijeri, imao sam sreću da osvojim bronzu 2008, deluje kao mnogo davno. Olimpijsko iskustvo je jedinstveno, najposebniji, istorijski događaj, predstavljaš zemlju, deo si tima, osećaj je drugačiji. Kao individualni sportista predstavljam Srbiju gde god idem, ali na OI osećam timski duh. Podrška saboraca je tu. Imao sam najbolju gren slem sezonu do sada, nisam mogao da imam bolju uvertiru pred OI. Nadam se da ću imati i dobar turnir", istakao je Đoković.

On je ponovio da se ne opterećuje previše pričom o najboljem u istoriji.

"Možda vam je dosadno da idem polako, oprezno, koncentrisan sam na sledeći izazov, ali to je pristup koji moram da imam. U prošlosti verovatno nisam to potpuno i to mi se obilo o glavu. Mnogo toga je uticalo na mene. Znam da je istorija na talonu, privilegovan sam što sam u toj poziciji", istakao je Đoković i ponovio da je osvajanje gren slema, plus olimpijsko zlato, što je uspela samo Štefi Graf 1988, nekada bio san, a sada deluje prilično realno.

Takođe, istakao je da mu je žao što neće biti navijača, da ga publika pokreće i da je zato u jednom trenutku imao dilemu da li da dolazi u Tokio.