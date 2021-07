TAJFUN JURI KA TOKIJU, OLIMPIJSKE IGRE U OPASNOSTI! Vetrovi duvaju brzinom od 108 km/h, neka takmičenja već odložena!

Panika na Olimpijskim igrama! Tek što su počele, tek što su se pomalo zaboravile izjave da bi zbog virusa korona mogle biti odložene tajfun je zapretio!

Kako javlja japanska meteorološka agencija tajfun po imenu Nepartak je prošao pored Minamitori ostvrva nekih 1.800 kilometara jugoistočno od Tokija i Olimpijskih igara.

On ide ka Tokiju brzinom od 15 kilometara na čas još od nedelje, a zbog toga su već odložena neka takmičenja u veslanju! U njegovom centru su vetrovi koji duvaju brzinom od 108 kilometara na čas!

Očekje se da bi do Tokija mogao da stigne za 24 sata, a neke delove Japana su zbog Nepartaka već pogodile prirodne nepogode poput jakih vetrova i ogromnih talasa.

Pogledajte kako izgleda ova neumoljiva prirodna sila:

The latest JMA forecast takes #Nepartak very close to Tokyo Tuesday. This on any other day would be just another Tropical Storm for the city but with the Olympics going on for sure is going to cause some issues. https://t.co/Sehsn9PVkY pic.twitter.com/89Rj1DrAp8