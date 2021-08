NAJBRUTALNIJI POTEZ OLIMPIJSKIH IGARA: Dobio nogu u vrat, onesvestio se, iznesen na nosilima - PA OSVOJIO ZLATO! (VIDEO)

Iranac Sadžad Gandžadeh olimpijski je pobednik u karateu u kategoriji preko 75 kilograma, a do zlata je stigao iako je iznet sa borilišta na nosilima!

Saudijac Tareg Hamedi je dominirao tokom celog finala, vodio je sa 4:1, a onda je usledio najbrutalniji nokaut karate turnira u Tokiju.

Udario je u vrat nogom Gandžadeha Hamedi, a Iranac je odmah pao na tatami i ostao da leži. Pritrčalo je medicinsko osoblje i brzo je iznesen na nosilima van borilišta, a zbog ovog nokauta borba je prekinuta.

U karateu nije dozvoljena nepotrebna grubost, a ovakav potez je ocenjen kao preteran od strane sudija i Saudijac je odmah zbog toga izgubio borbu.

Nije kontrolisao snagu, a s obzirom da je to jedan od glavnih elemenata karatea oduzeto mu je zlato, iako je bio nadomak pobede. Da je samo sačekao kraj borbe bio bi olimpiski šampion, a ovako je to "poklonio" svom rivalu.

Tareq Hamedi 🇸🇦 has been disqualified after knocking out Sajad Ganjzadeh 🇮🇷. This's how the final ended 👇🏻 https://t.co/vMiW7cplsD pic.twitter.com/tmNBkpn7Qu