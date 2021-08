POZNATI DETALJI SKANDALA: Isplivalo šta je sve Medvedev u NALETU BESA rekao sudiji i supervizoru: Treba ruku da slomim? Tužiću vas!

Ruski teniser Danil Medvedev napravio je incident u polufinalu Sinsinatija, a sada je poznato i šta je sve u naletu besa izgvorio svakome za koga je smatrao da je kriv jer se kamera nalazi blizu terena.

''Pomerite tu kameru negde, malo je falilo da polomim ruku. Zamalo sam polomio šaku zbog nje. Sklonite je'', vikao je Danil Medvedev na sudiju, preneo je "Metro".

Medvedev ran into the camera and toppled it. He wants it moved.



"I almost broke my hand. (x5) You don't care about players ?" He added later, "I;m gonna sue them" Now he is having a MTO.#CincyTennis pic.twitter.com/xsmY1Zf628