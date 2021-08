BRITANAC ANALIZIRAO VELIKU TROJKU TENISA, PA PORUČIO: Federer je NAJPOPULARNIJI, Đoković je NAJVEĆI, na US Openu igraće PROTIV ISTORIJE!

Nekadašnji britanski teniser Tim Henman pričao je o Novakovom učešću na US Openu i njegovim šansama da osvoji kalendarski slem, ali je i analizirao "veliku trojku".

Henman je za početak prokomentarisao "veliku trojku".

"Imate dve različite priče. Kada se priča o tome ko je najveći igrač i najbolji, tu dolazimo do brojki i Đoković će dobiti tu trku. Ako se pak priča o uticaju i popularnosti, to je trka u jednom pravcu i nema sumnje da je Federer najpopularniji igrač koji je ikad igrao ovaj sport", kaže Britanac za "Tennishead".

Tim Henman nastavlja da poredi Novaka, Rodžera i Rafu.

"Ako Novak stigne do 21. grend slema, moraćete da kažete da je on taj koji vodi u debati ko je najveći, a dodajte tome i kalendarski Grend slem i to će da ga izdigne na sasvim drugi nivo. Onda bi bio najbolji teniser svih vremena. To naglašava kakav je ulog sada za Novaka i šta bi mu ta pobeda na US Openu značila", smatra Henman i napominje da će se teniseri kao što su Đoković, Federer i Nadal teško ponoviti u skorijoj budućnost.

"Čuvena "trojka" je prevazišla sve u ovom sportu, ne privlače samo navijače, otišli su iznad svega. I neće biti samo to da je ovo turnir na kome će Novak biti protiv svih ostalih. U pitanju je meč Novaka protiv svih i istorije. To što je osvojio prva tri slema u godini je neverovatno. Federer je osvajao tri slema u godini tri puta, ali je Rolan Garos bio problem, jer je Rafa bio predobar", zaključio je Britanac.

