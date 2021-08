KOVAČ ODREDIO SASTAV ZA EP: Prvaci Evrope u utorak putuju u Krakov

Prvenstvo Evrope će početi 1. septembra utakmicama u C i D grupi.

Muška seniorska reprezentacija Srbije, aktuleni prvak Evrope, u utorak, 31. avgusta putuje u Krakov, gde će igrati u A grupi XXXII EP 2021, koje će se odigrati od 1. do 19. septembra u Poljskoj, Češkoj, Finskoj i Estoniji. Tim povodom, danas je u beogradskom hotelu M održana konferencija za novinare, kojoj su prisustvovali Slobodan Kovač, Nemanja Petrić i Marko Podraščanin.

Slobodan Kovač, prvi trener seniora Srbije, odredio je sastav koji će igrati na prvenstvu Evrope.

Na spisku su:

TEHNIČARI: NIKOLA JOVOVIĆ (TULUZ, FRANCUSKA) I VUK TODOROVIĆ (VOJVODINA NS SEME, NOVI SAD).

KOREKTORI: ALEKSANDAR ATANASIJEVIĆ (PERUĐA, ITALIJA) I DRAŽEN LUBURIĆ (LOKOMOTIVA NOVOSIBIRSK, RUSIJA).

LIBERA: NEVEN MAJSTOROVIĆ (POLITEHNIKA LUBLIN, POLJSKA) I NIKOLA PEKOVIĆ (ZALAU, RUMUNIJA).

BLOKERI: MARKO PODRAŠČANIN (TRENTINO, ITALIJA), SREĆKO LISINAC (TRENTINO, ITALIJA), PETAR KRSMANOVIĆ (KUZBAS KEMEROVO, RUSIJA) I ALEKSANDAR OKOLIĆ (OLIMPIJAKOS PIREJ, GRČKA).

PRIMAČI: NEMANJA PETRIĆ (MODENA, ITALIJA), MARKO IVOVIĆ (LOKOMOTIVA NOVOSIBIRSK, RUSIJA), UROŠ KOVAČEVIĆ (ŠANGAJ, KINA) I PAVLE PERIĆ (VOJVODINA NS SEME, NOVI SAD).

Muška seniorska reprezentacija Srbije, aktuelni prvak Evrope, odigraće prvi meč na XXXII EP 2021. u A grupi u Krakovu protiv Belgije, 2. septembra od 20.30 časova. Srbija će drugi meč odigrati 3. septembra protiv Ukrajine od 20.30 časova, a treći 4. septembra od 20.30 časova protiv Poljske. Četvrti meč na EP Srbija će odigrati 6. septembra od 17.30 časova protiv Portugalije, a poslednji, peti 7. septembra protiv Grčke od 17.30 časova.

U B grupi u Ostravi igraće Češka, Italija, Slovenija, Bugarska, Belorusija i Crna Gora, u C grupi u Tampereu, Finska, Rusija, Holandija, Turska, Španija i Severna Makedonija, i u D grupi u Talinu, Estonija, Letonija, Francuska, Nemačka, Slovačka i Hrvatska.

XXXII EP 2021. u konkurenciji odbojkaša odigraće se od 1. do 19. septembra u Poljskoj, Češkoj, Finskoj i Estoniji.

Takmičenje po grupama će se odigrati u Krakovu (A grupa), Ostravi (B), Tampereu (C) i Talinu (D), mečevi osmine finala i četvrtfinala u Gdanjsku, u Poljskoj i Ostravi, u Češkoj, a polufinala, kao i meč za treće mesto i finale u Katovicama, u Poljskoj.

Prvenstvo Evrope će početi 1. septembra utakmicama u C i D grupi. Utakmice u A grupi u Krakovu odigraće se od 2. do 8. septembra, u B grupi u Ostravi od 3. do 9. septembra, u C grupi u Tampereu od 1. do 8. septembra i u D grupi u Talinu od 1. do 9. septembra.