LOŠE VESTI IZ SAD: Olga Danilović se POVUKLA SA US OPENA! Otkriven razlog, ali ne i detalji

Olga Danilović je predala meč drugog kola US opena i na taj način se povukla sa američkog grend slema.

U treću rundu odlazi Naomi Osaka bez borbe pošto je meč trebalo da se odigra u sredu od 18 časova.

Bila je to šansa za srpsku teniserku da napravi verovatno i najveću pobedu u karijeri protiv grend slem šampionke, pošto je u sjajnoj formi, ali do meča neće doći.

Moving on in New York ➡️@naomiosaka | #USOpen pic.twitter.com/InTgmWIbkQ