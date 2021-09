VELIKO SREBRO ZA SRPSKE ODBOJKAŠICE! I pored ljute borbe ISPUSTILE EVROPSKO ZLATO, Italijanke ipak bolje

Odbojakšice Srbije izgubile su od Italije 1:3 u setovima u finalu Evropskog prvenstva i ostale bez zlata, ali bez 25. uzastopne pobede.

Četvrti set

11:25 - Meč je gotov, Italija je prvak Evrope!

8:21 - Italija krupnim koracima grabi ka tituli prvaka Evrope. Nastavlja sa briljira Paola Egonu.

8:16 - I ponovo Tijana Bošković! Na servisu Mina Popović. Šteta, nije nas danas servis služio

7:15 - Nije sve izgubljeno! Tijana Bošković osvaja poen.

Terzić je zatražio i drugi tajm-aut u četvrtom setu kako bi pokušao da ohrabri srpske odbojkašice.

- Neka pobeđuju! Vi ste meni najbolje na svetu, idemo da igramo - rekao je Terzić.

4:12 - Paula Egonu ponovo dominira.

4:10 - Teškom mukom naše devojke dolaze do poena. Ponovo je Boškovićeva izblokiriana. Ovoga puta je uradila to Kirikela.

3:9 - Šest poena prednosti za Italiju. Egona nastavlja sa odličnom igrom.

Selektor odbojkaške reprezentacije Zoran Terzić je u pauzi devojke ohrabrio da više rizikuju.

1:5 - Ne pada Italija. Zaustavile su u potpunosti Tijanu Bošković. Mora odmah da reaguje tajm-autom Zoran Terzić.

1:5 - Italijnke nastavljaju odličnu seriju.

1:2 - Odličan meč igra Paola Egonu. Najbolja odbojkašica Italije došla je već do 22 poena.

Treći set

17:20 - Rival nikako da stane! Sve sada polazi od rukom Italijankama koje su blizu osvajanja trećem seta.

13:15- Period odlične igre Italijanki, koje potpuno preokreću rezultat.U igru je ušla Bianka Buša umesto Katarine Lazović.

12:10 - Izblokirana je Mina Popović, ali se potom ispravila i donela novi poen našoj reprezentaciji.

9:5 - Još jedan nezaustvaljiv napad Tijane Bošković.

7:3 - Fantastičan blok Milene Rašić.

5:1 - Dobar početak naše selekcije u trećem setu. Prvi poen Italiji donela je Poala Egonu, ali na drugoj strani rešenja za Milenu Rašić nema.

3:0 - Poen Mine Popović, odlično startovala Srbija

2:0 - Srpkinje su se vratile!

Drugi set

22:25 - Italija je došla do izjednačenja! Blok je zaustavio Tijanu Bošković!

22:24 - Baš kao i prvi i drugi set je neizvestan! To se moglo i očekivati, s obzirom na to da dve sjajne selekcije igraju u velikom finalu Evropskog prvenstva. Italija ima dve set lopte.

20: 19 - Srbija vodi u završnici drugog seta! Sjajna Katarina Lazović!

17:17 – Nerešeno je i u duelu Paole Egonu i Tijane Bošković

15: 15 - Poen za Srbiju! Greši Pjetrini

12:13 - Nikako Srbija da preokrene i u drugom setu. Italija je konstantno u prednosti, doduše ne velikoj.

8:9 - Opet Italija ide na plus dva. Dobar napad su odigrale protivnice naše reprezentacije, ali onda majstorija Maje Ognjenović - "skuvala" je loptu i osvojila poen.

5:6 - Prišla je Srbija na poen zaostatka. Milena Rašić je sjajno dizanje Maje Ognjenović pretvorila u poen.

1:4 - Prvi poen za našu selekciju u ovom delu meča donela je Tijana Boškovića. Ovo je bio njen osmi poen.

3:0 - Silovit start Italije . Odlična Fatime Sila u napadu

Prvi set

26:24 – Sjajan smeč Tijane Bošković preko trojnog bloka. Srbija dobija prvi set!

24:22 - Nakon blok auta Srbija ima dve set lopte.

22:20 - Blok Mine Popović, pa grešk Egonu za dva poena prednosti naše selekcije. Tajm-aut je pozvao Davide Macanti.

15:15 - Seriju Srbije od 5:0 prekinula je najbolja odbojkašica Italije Paola Egonu. Nakon toga su stigle do izjednačenja naše protivnice posle dobrih servisa Mirijam Sile.

13:12 - Sjajan blok Milenkovićeve za novo vođstvo Italije. To je nateralo njihovog trenera da zatraži tajm-aut.

12:12 - Imala je Italija dva poena prednosti, ali je seriju sprečila Bojana Milenković, da bi potom lopta naših protivnica otišla u aut.

9:8 - Bošković se zaigrala i nastavlja niz!

8:7 - Tijana Bošković dva puta izblokirana, ali je potom uspela da dođe do prvog poena u ovom finalu.

6:5 - Italija je napravila seriju 3:0 i došla do izjedančenja. Ipak, to je prekinula Milena Rašić

5:2 - Dobro su izabranice Zorana Terzića otvorile veliko finale u prepunoj "Štarka areni". Za sada sve dobro funkcioniše u našoj igri.

1:0 - Prvi poen u velikom finalu osvojila je Srbije preko Mine Popović.

Predstavljanje timova

Pre početka finala usledilo je spektakularno predstavljanje ekipa, Odličan audio-vizuelni prikaz uz ovacije pune dvorane, Posle intoniranja himni i predstavljanja postava, sve je bilo spremno za spektakl

Tok meča:

Ekipe su na terenu

Reprezentacije se zagrevaju na terenu, a na tribinama atmosfera je sve bolja. Podsećamo očekuje se da u Areni bude oko 18.000 gledalaca.

Srbija je do finala stigla bez prevelikih problema, izabranice Zorana Terzića su prepustile po set Francuskoj i Turskoj, da bi potom počistile rivalke lako stigle do finala. Sigurne su bile i Italijanke, ali se mora priznati da su imale daleko lakši put do završnice.

Evropske šampione i Italijanke često su se susretale u završnicama turnira, a tako je bilo i na nedavno završenim Olimpijskim igrama. Ipak, evropski derbi koji se dogodio u četvrtfinalu pretvorio se u totalnu dominaciju našeg nacionalnog tima koji se kasnije okitio bronzanim odličjem.

Srbija je slavila na prethodnih sedam vezanih mečeva protiv Italije, poslednja pobeda Italijanki desila se 22019. godine na Svetskom prvenstvu.

Sastavi:

Srbija: Buša, Lazović, Carić, Popović, Mirković, Ognjenović, Veljković, Bjelica, Rašić, S. Popović, Bošković, Milenković, Blagojević, Kocić

Italija: Đenari, Bonifacio, Malinov, De Đenaro, Oro, Čiričela, Danesi, Petrini, Nvakalor, Sila, Egonu, Paročiale, Macaro, D'Oriko