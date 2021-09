Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da osvoji titulu na Otvorenom prvenstvu SAD u Njujorku, pošto je u finalu izgubio od drugog tenisera sveta Rusa Danila Medvedeva posle tri seta, 4:6, 4:6, 4:6.

U samom finišu meča viđena je izuzetno emotivna scena na terenu. Pri rezultatu 2:0 u setovima i 5:4 u gemovima za Rusa, publika je gromoglasnim aplauzom podržala Novaka želeći da se meč nastavi. Ceo stadion je ustao na noge i ovacijama dao podršku Novaku.

Đokovića su u tom mometnu preplavile emocije, nije mogao da zaustavi suze.

"Osetio sam nešto što nikada nisam ovde u Njujorku. Publika je učinila da se osećam veoma posebno. Ne znam, nisam ništa očekivao, ali količina podrške i energije, ljubavi koju sam dobio od publike je nešto što ću večno pamtiti", rekao je Novak i potom dodao:

"To je razlog zašto sam pred kraj zaplakao. Emocije, energija je bila tako jaka. Kao osvajanje 21 grend slema. Iskreno, tako sam se osećao. Veoma, veoma posebno. Dirnulo me je u srce. Na kraju, ipak nisam pobedio. Sportista sam. Ovo su momenti koje pamtite. To su veze koje uspostavljate sa ljudima i koje će dugo trajati. Bilo je predivno".

